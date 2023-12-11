中国银行雅加达分行行长张朝阳发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

人民网雅加达12月11日电 （记者曹师韵、李培松）12月11日，人民币及印尼自然资源出口收汇政策论坛在印度尼西亚首都雅加达成功举办。本次论坛由中国银行雅加达分行主办。印尼中华总商会总主席张锦雄、印尼央行货币管理司司长阿里夫·拉赫曼、印尼央行国际司助理司长达丹·甘达拉、中国驻印尼大使馆经商处一等秘书欧阳沙郴、中国银行雅加达分行行长张朝阳等出席本次论坛并致辞，来自当地共300余名企业家、商界领袖、印尼商协会及知名媒体等嘉宾通过线下或线上方式出席。

张锦雄表示，随着中印尼合作的全面深入，中国已连续多年保持印尼最大贸易伙伴位置，人民币结算不仅使跨境交易更加便利，而且能够更灵活地应对市场波动，保障交易稳定进行。

阿里夫·拉赫曼和达丹·甘达拉对当前国际经济金融和政策发展进行了分析研判，并详细解读了印尼央行最新出台的资源出口收汇政策。中银香港金融研究院资深策略员应坚就“人民币国际化最新趋势及市场应用”做了专题演讲。

在论坛座谈环节，多名企业代表围绕市场、行业、政策等新变化，共同探讨交流应变之道及如何更好地提供金融产品与服务，助力企业因变而变。中国银行雅加达分行是印尼人民币业务的主渠道金融机构、印尼最大的人民币现钞供应商及人民币外汇交易量最大的金融机构，人民币跨境清算市场份额连续10年保持第一。欧阳沙郴代表使馆经商处感谢中国银行雅加达分行为两国政府、金融机构和企业搭建了沟通的平台。张朝阳表示，中国银行雅加达分行始终致力于为中印尼经贸与人文交流搭建金融桥梁，希望能够更好地服务两国企业，推动中印尼两国加强合作、共同发展。

(责编：苏缨翔、吴成良)