人民网迪拜12月11日电 （记者管克江、张志文、任皓宇）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）于11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行。大会期间，不少中国企业机构在新能源、可持续发展等领域的产品及展示吸引众多关注，助力气候大会成功举行。“中国可再生能源发展迅速，阿联酋正在推动清洁能源转型，很多中国企业参与到这一进程中。”阿联酋气候变化和环境部部长玛丽亚姆在接受人民网记者专访时表示，“我们需要用更有效的合作和行动守护我们的未来。”

“期待能看到更多来自中国的绿色产品及应用”

“蓝区向前走，绿区走这个方向到摆渡车站点。”一走出世博城地铁站，步履匆匆的人群便在工作人员的指挥下分头向前走去。自12月3日面向公众开放以来，COP28绿区迎来不少访客。摆渡车站点内，一辆辆蓝色或绿色涂装的巴士正等待着运送乘客前往绿区入口。“你看，这个车身上写着电动巴士。”排队期间，一名当地访客正在跟朋友分享他的发现，记者扭头一看，马上要乘坐的这辆车正是来自中国苏州金龙公司的海格客车品牌。“原来是来自中国的电动巴士。”在抵达绿区站点后，这名叫赛义德·穆罕默德的访客跟记者说，之前经常听说中国新能源汽车质量好，这次还是第一次乘坐。“车上空调很凉爽，座椅很舒服，乘坐体验很好。”

据了解，海格客车为COP28提供的纯电动巴士专门适配阿联酋当地的炎热气候，制冷效果更好、电池容量更大。同时，车辆还配有全景环视系统和特殊的防撞系统。大会开幕以来，车辆的运行状况良好，出色性能得到一致认可。除苏州金龙外，中国的宇通、比亚迪等公司的电动大巴也在为本届大会提供摆渡巴士服务。

进入绿区后，不少来自广东绿通的电瓶车在展馆间穿梭。“这款车用起来感觉电量更充足，不管是从驾驶性还是从乘坐的舒适性上来讲，中国电瓶车都十分可靠。”电瓶车司机阿尼西告诉记者，他在迪拜世博城工作已经有7个月时间，在COP28期间被安排驾驶中国品牌电瓶车提供接送服务。当地访客纳吉拉告诉记者：“在中东已经能够看到越来越多的中国电动车，此次联合国气候大会期间使用电动汽车提供接送服务，也是以实际行动应对气候变化的一部分，期待能看到更多来自中国的绿色产品及应用。”

在COP28蓝区，中企产品也为各类主题边会、研讨会等活动的举行提供保障。在中国角主题边会现场，一块摆在角落的屏幕上正实时显示转写的中英文发言内容及翻译。听讲人不时拿出手机，拍摄屏幕上的文字留作记录。“这个同传系统转录识别的准确度很高，如果在听的时候不小心错过什么内容，还能及时在屏幕上看到，需要的时候也可以拍照记录，对会议很有帮助。”科大讯飞提供的同传产品给来自安哥拉的塔妮娅留下很深印象，“希望在我们国家也能尽快见到这些优秀的中国产品。”

“我们希望与中国企业加强新能源领域合作”

走进位于中阿经贸交流中心（原迪拜世博会中国馆）附近的“知识中心”，中国电建集团展台的风电项目沙盘前不少访客在参观问询。“这是由中国电建承建的阿联酋首个风电项目——阿联酋风电示范项目沙盘，目前该项目已正式投入运营、并网发电。”中国电建集团国际工程有限公司总经理唐玉华表示， “期待在本次大会期间更好展示中国电建在发展可再生能源、节能减碳和环境保护方面所做出的努力和成就。”

同样在这一主题中心设置展台的金风科技股份有限公司全景展示清洁能源创新技术、整体解决方案和可持续发展成果。金风科技董事长武钢表示：“风电产业链拥有为全球应对气候变化做出巨大贡献的能力。金风科技作为全球风电产业链的组成部分，将积极携手各方伙伴，共同推动清洁能源技术创新进步。”

在位于绿区的中建中东公司展台，一座充满绿意的建筑模型极为醒目。模型前，展台工作人员为访客详细介绍生态城市、外墙自控温技术等相关绿色技术方案。大会期间，中建中东公司还发布了《中国建筑服务海湾国家可持续发展报告》，全面介绍了中建中东公司在精品工程、科技创新、社区共赢等方面取得的成果。阿联酋环境组织联合创始人哈比芭表示，此次中建中东公司发布的可持续发展报告，让人更加全面了解到中企在中东区域的履责实践与可持续发展理念，“期待中企在推动可持续发展方面取得更多丰厚成果”。中建中东公司董事长王少峰表示，中建中东公司将持续推进在绿色低碳建筑、智能建造等方面的技术研发与应用，积极为中东地区经济转型发展作出贡献。

在COP28蓝区中国角，中国能建结合中东资源禀赋特色规划的生态绿能示意沙盘吸引与会人士的目光。这套生态绿能系统通过绿电能源提供电力，结合反渗透等先进海水淡化技术产出淡水，最后可结合先进的电解水技术，制备绿氢、绿氨和绿色甲醇，为用户提供多样丰富的新能源选择。中国能建国际集团总经理乔旭斌介绍，中国能建积极为“双碳”目标实现提供解决方案，在新型储能、绿氢制储运用、高空风能、深远海风能、多能互补等领域取得一批核心技术成果。正在参观沙盘的土耳其生命气候与能源公司总经理拉马丹·阿斯兰告诉记者：“中国新能源产业发展处于世界领先位置，我们希望与中国企业加强新能源领域合作。”

“加强交流与合作是应对气候变化的正确选择”

COP28期间，中国企业在不同主题边会等活动上发布报告、倡议，为全球应对气候变化、促进可持续发展贡献中国智慧、中国方案。

大会期间，由《联合国气候变化框架公约》秘书处和中国绿色科技企业绿豆芽共同发起的《数字化生态文明国际气候行动倡议》正式启动。该倡议旨在通过数字化手段促进国际间的信息共享，鼓励更多的全球伙伴参与其中，加强各方在气候行动上的沟通与协作，加速绿色低碳行动与合作。“该倡议有助于分享各政府机构、企业的气候治理经验和知识，对此我们十分欢迎。”《联合国气候变化框架公约》秘书处全球气候行动负责人托德·爱德华兹表示，应对气候变化需要更多组织机构共同参与，进一步提升行动的广度和深度。期待各方共同努力，推动气候变化行动措施落实，取得更多成效。

在与联合国气候变化框架公约全球创新中心共同举办的活动上，华为公司联合多家机构发布《推动双转型的双技能:定义绿色和数字技能与工作》白皮书，为绿色数字技能制定新的分类，将有助于满足绿色转型对人才发展提出的新要求。匈牙利气候无任所大使芭芭拉·博托斯表示，面对新的工业和技术挑战，技能人才培养必须不断发展并满足新的需求，华为等行业参与者在这方面已经做好准备。培养技能合格人才与不断提升技能水平相互配合，在新的绿色转型时代具有重要意义。

隆基绿能科技股份有限公司联合中华环保联合会在COP28设立光伏角，围绕技术创新、海水淡化、高耗能企业脱碳转型、绿电绿氢等举办20余场系列活动，促进应对气候变化和全球可持续发展领域的公共交流；能链智电分享数字化“能源大脑”项目，基于数据基础和技术能力，对能源行业的经营、交易和宏观调度进行综合优化，为解决能源行业的高能耗、高排放和供需不匹配等问题提供解决方案；小米集团发布气候行动白皮书，分享在应对全球气候变化挑战所采取的行动和承诺……中国各企业机构对绿色低碳发展实践和经验的分享得到广泛关注。

“近年来，中国在推动能源低碳转型、促进可持续发展方面成就显著，中国企业也越来越多地参与到全球应对气候变化行动中并发挥着重要作用。”世界可持续发展工商理事会会长兼首席执行官贝德凯表示，“加强交流与合作是应对气候变化的正确选择，我们也必须采取更有效行动才能更好应对气候变化问题。”

(责编：苏缨翔、吴成良)