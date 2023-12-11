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第八届全国高校西班牙语配音大赛成功举办

2023年12月11日15:38 | 来源：人民网-国际频道
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第八届全国高校西班牙语配音大赛决赛现场合影。主办方供图
第八届全国高校西班牙语配音大赛决赛现场合影。主办方供图

人民网北京12月11日电 （记者陈晓航）由北京外国语大学西班牙语葡萄牙语学院主办的第八届全国高校西班牙语配音大赛决赛10日在北京外国语大学举行。来自全国62所高校参加了初赛阶段的角逐，11所高校代表队脱颖而出，入围决赛。

决赛现场，选手们用生动流利的西班牙语演绎了精彩的影视片段。经过语言领域资深评委的评审，来自北京外国语大学的俞程熹、杨曳橦、杜佳一、李玥霖、庞璟、陈其炎同学荣获全国一等奖；湖南师范大学、北京交通大学代表队获评二等奖；合肥师范学院、吉林大学、北京工商大学代表队获得三等奖；深圳大学、福州外语外贸学院、外交学院、吉林师范大学、马鞍山学院取得优胜奖。

评委对本届参赛选手给予高度评价，认为选手们在对影视内容充分理解的基础上用准确的发音、恰当的情绪展现诠释，并融入了创意元素，体现出较高水平。

北京外国语大学西班牙语葡萄牙语学院院长常福良介绍，全国高校西班牙语配音大赛旨在提高西班牙语专业高校学生学习西语、了解西语国家文化的兴趣，增强讲好“中国故事”的能力水平，同时促进西语专业院校加强沟通交流。大赛受到北京高校西葡语专业群和全国各兄弟院校的大力支持和积极响应，规模、水平和影响力不断提升，已成为国内高校西班牙语专业高水平的影视作品配音赛事。

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(责编：于洋、常红)

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