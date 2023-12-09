新华社河内12月9日电 专访：赓续传统友谊 携手共铸未来——访越共中央委员、越中友协主席阮黄英

新华社记者陶军 孙一 胡佳丽

应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日对越南进行国事访问。越共中央委员、越南国资委主任、越中友协主席阮黄英8日在河内接受新华社等中国媒体联合采访时表示，越南和中国是邻邦，山连山，水连水，两国和两国人民之间的传统友谊源远流长，相信习近平总书记、国家主席此次对越南进行国事访问将进一步促进两国人民的友谊。

阮黄英说，去年中共二十大闭幕后，阮富仲总书记对中国进行了访问，同习近平总书记一道擘画双边关系发展蓝图，推动越中关系步入新阶段，取得许多新进展。今年是越中建立全面战略合作伙伴关系15周年，习近平总书记、国家主席此访具有标志性意义，双方将讨论多领域合作议题，促进更好开展友好交流活动，推动越中合作进一步走深走实。

阮黄英表示，高层会晤是越中双方的优良传统，推动双边关系不断向前发展。

中国和越南于1950年建交，越中友协同年成立，是越南最早一批成立的对外友好组织。阮黄英说，越中建交70多年来，传统友好关系不断巩固发展，民间友好交往是越中友好的重要支柱，为两国关系发展夯实社会基础，注入源源不断的动力，具有极其重要的意义。

阮黄英说，近年来越中民间友好交往有效促进了双方在经贸投资和文旅教育等领域的交流合作，越南和中国已互为两国人民最热门的旅游目的地之一，民间交往为巩固互信、增进了解作出了重要贡献。

展望未来，阮黄英表示，双方要进一步落实好两党两国领导人共识，宣传好越中友好，加快恢复疫情前定期举办的越中人民论坛，更加注重促进地方特别是两国边境省（区）之间文艺、教育、科技、旅游、卫生、体育等领域的交流合作，探索形式多样、内容丰富的交流活动，推动两国民间外交更加务实高效。

阮黄英说，越中传统友谊是两党两国老一辈领导人亲手缔造的，是两国人民的宝贵财富。希望两国人民特别是青年一代传承好、发扬好越中友好关系，进一步增进两国人民对越中传统友好的了解，推动越中友好世代相传。

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