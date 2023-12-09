新华社联合国12月8日电（记者王建刚）美国8日否决了联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。多国对此表示失望和遗憾。

这是12月8日在位于纽约的联合国总部拍摄的联合国安理会会议现场。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

8日上午，在联合国秘书长古特雷斯的敦促下，安理会召开巴以局势紧急会议。当天下午，安理会对由阿联酋提交并得到近100个国家支持的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决。草案获得13票赞成，美国投了反对票，英国投了弃权票。由于常任理事国美国行使了否决权，草案未能通过。美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德在投票后称，该决议草案“脱离现实”。

这是12月8日在加沙地带南部城市拉法拍摄的临时营地。联合国相关数据显示，本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有超过180万人流离失所。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

中国常驻联合国代表张军在决议草案被否决后的解释性发言中说，中方对此表示“极大失望和遗憾”。两个月的战事已造成前所未有的死亡和破坏，立即停火是压倒一切的前提。

巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔指出，安理会无法通过一项新的决议来履行其职责，令人遗憾，也是“灾难性的”。

阿联酋常驻联合国副代表阿布沙哈卜对表决结果“深表失望”。他说，这一“令人失望”的结果不会阻止他的国家继续敦促安理会成员采取行动，结束在加沙地带的暴力行径。

俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基说，“今天将成为中东最黑暗的日子之一”，美国再次阻挠了停火呼吁。

法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃表示，“法国对这项决议投了赞成票，我们恳求立即实现持久的人道主义停火。”

日本常驻联合国代表石兼公博对草案未被通过表示“遗憾”。他说，日方代表团投票支持这项草案，因为无论是巴勒斯坦人还是以色列人，所有平民生命的丧失都是悲剧。

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