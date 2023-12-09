新华社海牙12月9日电 通讯：中国新能源汽车在荷兰赢得美誉

新华社记者王湘江

翁克是最早一批订购蔚来汽车的荷兰车主。去年10月，中国新能源车企蔚来在德国柏林举行发布会宣布将全面落地欧洲市场，翁克便第一时间订购了一辆ET7。这个选择看似“冲动”，却源自于长久的关注。

和其他许多欧洲车主一样，翁克与中国新能源汽车“结缘”经历了从陌生到关注、从喜爱到信任、从投资股票到成为车主的过程。在柏林发布会首次近距离接触蔚来汽车后，他决定成为蔚来车主。提车后，他“沉浸式”体验了产品、服务和用户社区，对中国新能源汽车建立了较高的认同感。

荷兰商业银行汽车业高级经济学家里科·卢曼近日接受新华社记者采访时表示，中国新能源汽车在欧洲市场受到欢迎，不仅因为价格有吸引力，还得益于质量稳步提高。卢曼说，中国品牌美誉度不断提升，有调查显示，欧洲司机普遍对中国新能源汽车的质量和服务表示肯定。

截至今年8月，蔚来已在欧洲启用了25座换电站，并仍在不断建设新的换电设施。为了进一步推动本地化发展，蔚来、比亚迪和吉利等车企纷纷在欧洲投资兴建新能源汽车工厂。宁德时代等电池企业也在欧洲大力布局动力电池工厂。

同时，中国车企与欧洲车企的合作不断加深。今年10月，总部位于荷兰阿姆斯特丹的跨国汽车制造公司斯泰兰蒂斯集团宣布与中国新能源车企零跑汽车建立战略合作关系。

荷兰电动汽车专家尤里·范丹对新华社记者说，这是一个双赢选择。对零跑来说，斯泰兰蒂斯的销售网络可以令其快速进入欧洲市场。对斯泰兰蒂斯来说，与零跑合作不仅可以贴近庞大的中国市场，还可以借鉴中国先进的电动汽车技术。

今年7月，喜欢自驾游的翁克开着ET7上路。从荷兰到瑞士，全程便捷、高效的换电经历给他留下深刻印象。“我最喜欢换电模式，不用离车，不到5分钟，又可满电出发。”

他说，乐见蔚来等中国新能源汽车品牌在欧洲市场长期发展，他会继续向更多朋友推荐中国新能源汽车。

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