新华社北京12月9日电 题：这一票，让美国站在了和平的对立面

新华社记者叶书宏

巴以冲突仍在继续，无辜生命正在消逝。在国际社会疾呼和平之际，阿联酋8日向联合国安理会提交的一份要求在加沙地带立即实施人道主义停火的决议草案，却因安理会常任理事国美国的一票否决未获通过。在当天的安理会巴以问题公开会上，美国常驻联合国副代表伍德称，美国“不支持”当前实施停火。

这份决议草案获得了安理会15个成员中13个成员支持，英国弃权，美国投了否决票。这一票，无疑再次让美国站在了世界和平的对立面。实际上，这已经不是美国第一次在联合国安理会有关加沙停火决议草案上单独投反对票。今年10月，一份由巴西起草的有关巴以实现停火、保护平民的决议草案同样因美国的否决票而未获通过。国际社会对美国投票立场表达“震惊”和“遗憾”的同时，也对美国所表现出的“偏袒”和“双标”提出了严厉批评。

巴以冲突造成太多的伤亡破坏，无辜平民正在付出生命、遭受苦难。在这一涉及人类道义良知的大是大非问题上，任何消极的态度都站不住脚，再多的辩解都苍白无力。一边纵容战事延续，一边却声称关心加沙民众的生命安全和人道需求；一边纵容战事延续，一边却主张防止冲突外溢；一边纵容战事延续，一边却把保护妇女儿童、保护人权挂在嘴边……这一切只会让人们更加清楚地看到，什么是“口是心非”，什么是“自欺欺人”，什么是“双重标准”。

当前，立即停火是压倒一切的前提。没有全面停火，再多人道援助也是杯水车薪。放任战事延宕，最终结局很可能是一场吞噬整个地区的浩劫，甚至彻底葬送“两国方案”，让巴勒斯坦人民和以色列人民陷入仇恨与对抗的恶性循环。近日，联合国秘书长古特雷斯根据《联合国宪章》第99条致信安理会主席，提请安理会注意加沙地带局势将加剧国际和平安全的威胁，呼吁安理会成员推动避免加沙人道主义灾难，并呼吁以色列和巴勒斯坦武装组织宣布人道主义停火。这是50多年来联合国秘书长首次援引该条款，局势之严峻可见一斑。

战争考验良知与正义，和平呼唤理性与智慧。作为世界大国的美国，更应采取负责任态度，跟安理会其他成员一道，将全部努力汇聚到平息加沙战火的共同目标上来，推动安理会尽早采取有意义、负责任的行动，给巴勒斯坦人民留下活下去的希望，给中东地区留下和平的希望。

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