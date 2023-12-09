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中国人民解放军援助老挝医疗专家抵达万象

2023年12月09日11:52 | 来源：人民网-国际频道
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 人民网曼谷12月9日电 （记者孙广勇）12月8日，中国人民解放军第10批援助老挝专家组（空军军医大学西京医院派出）抵达老挝首都万象，开始为期6个月的医疗援助工作。

老挝人民军总后勤部卫生局副局长婉萍在迎接仪式上表示，中国军队持续派出医疗专家组，为老挝带去了先进的医疗设备和技术支援，极大地提升了老挝人民军103总医院的诊疗技术和水平，为推动构建老中命运共同体、加深两国人民友谊，作出了积极的贡献。

第10批医疗专家组组长王福利教授表示，既往医疗队能始终坚持和发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神，把精湛的技术和深切的关怀送到老挝。第10批医疗队将继续牢记职责使命，不畏艰难、勇于担当、砥砺前行，以高度负责的态度、过硬的技能和严谨的作风，秉承“团结、求实、创新、献身”校训，推动老挝人民军103总医院医疗水平不断提升。同时，讲好中国故事，传播中华文化，不断增进中老两国两军友谊。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵表示，2019年以来，为推进中老两军深入合作，提高老军卫勤保障能力，中国人民解放军已向老挝人民军103总医院派遣多批医疗专家组。根据老方建设需求，这批援老医疗专家组从空军军医大学西京医院泌尿外科、神经外科、心血管内科、消化内科、妇产科等科室遴选9名专家教授，通过他们的不懈努力和倾情奉献，相信未来老挝人民军卫勤建设将会迈上新的台阶。

(责编：苏缨翔、张悦)

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