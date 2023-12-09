人民网里约热内卢12月7日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月7日，成都海外联谊会副会长戴浚率领代表团到访巴西里约热内卢，与里约各侨团举行“海外侨胞助力成都发展”座谈会。中国驻里约总领馆副总领事王尉育出席活动。

戴浚表示，成都自古享有“天府之国”的美誉，是一座历史悠久、文化厚重、独具魅力、充满希望的城市。近年来，广大侨胞大力弘扬“华侨精神”，以不同方式关心支持成都建设全面发展，为奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市贡献侨界智慧和力量。在包括里约侨胞在内社会各界人士的关心帮助支持下，成都加速逐梦国际化大都市。希望里约侨胞继续关心支持成都建设，积极在经贸、文化等各领域交流合作牵线搭桥。成都也热忱欢迎里约侨胞来蓉投资兴业，与成都共享发展红利、共创美好未来。

成都海外联谊会副会长戴浚（中）在座谈会中致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育对代表团的到来表示欢迎，并对代表团助力成都经济社会发展的努力表示赞赏。王尉育表示，代表团的到来展现了成都市委市政府对统筹、利用国内国际两个市场、两种资源，做好改革开放这篇大文章的政治站位和远见卓识。王尉育指出，希望侨胞们利用此次座谈机会，与代表团一行进行深入交流，为成都的经济发展出谋划策。总领馆也将继续发挥桥梁纽带作用，不忘初心，牢记使命，与广大侨胞以及成都市一起，共同促进中巴各领域的务实友好合作，推动中巴全面战略伙伴关系不断深化。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育（中）在座谈会中致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西里约中国和平统一促进会（以下简称“里约和统会”）会长林非凡在发言中表示，一直以来，里约和统会始终高举“反独促统”的旗帜，积极主动向巴西各界宣传中国和平统一对世界的意义以及坚决反对分裂祖国的决心。今后将继续在总领馆的指导下，在海外团结一切可团结的社会力量，讲好中国故事，当好中国名片，为祖国和平统一贡献力量。林非凡同时表示，希望今后有机会与里约侨界代表到访成都，进一步加强里约与成都之间的交流与合作。

巴西里约中国和平统一促进会会长林非凡（左二）在座谈会上发言。人民网记者 陈海琪摄

在座谈会上，里约华人联谊会会长陈秉文、巴西华人文化交流协会执行主席季春苗、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、里约广东同乡会代会长黄明校等里约侨界代表也分别介绍了各自侨团工作开展情况。代表们纷纷表示，将发挥侨团自身优势，推动巴西与成都在经贸、产业、科技、文化等各领域的合作，把更多的好项目、资金、人才引流到成都，为成都的发展助力。

座谈会嘉宾合影。人民网记者 陈海琪摄

在戴浚和王尉育的见证下，参加座谈会的里约各侨团分别与四川天府新区商会签署了友好商会协议。

里约和统会与四川天府新区商会签署友好商会协议。人民网记者 陈海琪摄

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