杜登霍夫接受采访。人民网 刘动摄

人民网北京12月8日电 （花放、谷羽桐）“我们必须和中国深化合作。中国是全球最大的汽车市场，到2030年，中国的汽车销量将占全球市场的35%”，被誉为“汽车教父”的德国著名汽车经济专家、德国汽车研究中心名誉教授杜登霍夫日前在接受人民网专访时强调了中国市场与德中汽车合作的重要性。

“非常简单的汽车，还有很大改进空间”，这是中国汽车2010年在欧洲车展上留给杜登霍夫的第一印象。而在今年的慕尼黑国际车展上，中国车企已经成为了全场焦点，几乎所有人都在关注中国企业展出的最新技术和产品。杜登霍夫表示，过去中国在汽车领域一直向德国学习。但现在，这种“师徒关系”已经开始反转。中国在新能源汽车和车辆的智能化领域发展很好、水平很高，德国车企应该向中国学习。

“没有中国制造的电池，电动汽车行业将举步维艰”，杜登霍夫分析指出，动力电池是电动汽车最重要的核心部件之一，占整车成本可达40%。中国有能力大规模生产高科技动力电池，而德国汽车制造商无论是在德国本土或是中国工厂生产的电动汽车都离不开这些电池。德国第一家投入运行的电动汽车电池大型生产工厂正是由中国企业宁德时代在图林根州的阿恩施塔特建造的。

杜登霍夫坦言，如果没有中国企业在欧洲、在德国的投资，德国的电动汽车产业将变得无比脆弱。如果不和中国企业合作，不充分利用中国企业在动力电池领域的技术优势，德国车企在全球电动车市场的竞争力将大打折扣。

“只有深化合作，才能在未来实现共赢”，杜登霍夫强调，无论是对于德中两国在汽车领域的合作，还是涉及全球汽车行业，紧密合作才可能实现降本增效。德中双方应进一步加强合作，未来才能共同进步。双方合作大有可为，未来应携手发展、共同进步。

12月7日，中国商务部召开例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人何亚东针对德国政府就欧盟启动对中国电动车反补贴调查一事作出回应。中方认为，此次反补贴调查不符合中欧双方汽车产业的利益，严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，不利于中欧乃至全球应对气候变化，并将对中欧经贸关系产生负面影响。中欧经贸合作的本质是优势互补、互利共赢。

杜登霍夫指出，欧盟此举对于整个德国汽车行业而言无疑是非常危险的，甚至有可能对德中两国合作造成影响。事实上，中国电动汽车行业的成本优势是通过几十年的发展才建立起的天然竞争优势。是中国企业以市场为导向，在激烈的市场竞争中不断开拓创新，通过在动力电池和软件等领域长期投资才建立起的天然竞争优势。一旦真的陷入贸易战，德国汽车行业恐成为最大的输家。

杜登霍夫今年已经走访了多座中国城市，探访了多家中国汽车企业。“中国汽车行业在过去10-15年内的发展令人印象深刻”，他表示，特别是在电动汽车领域，中国车企已经领先于德国企业，希望两国汽车制造商未来可以深化合作，互相学习，共同进步，实现共赢。

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