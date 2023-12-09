人民网柏林12月8日电 （记者徐馨）当地时间12月8日上午，德国柏林动物园举办“梦想”“梦圆”大熊猫纪念牌揭幕仪式。中国驻德国大使吴恳、柏林市长韦格纳、动物园园长克尼里姆和监事会主席布鲁克曼共同为纪念牌揭幕。

柏林动物园的熊猫馆，占地约5500平方米。人民网记者 徐馨摄

吴恳大使表示，2017年习近平主席访问德国时，与时任总理默克尔共同出席了大熊猫馆开馆仪式。大熊猫“梦梦”和“娇庆”自此安家柏林。两年后，双胞胎“梦想”和“梦圆”诞生，现在它们即将返回中国，但我们都将永远想念它们。熊猫不仅见证了中德友谊，也成为延续发展两国关系的友好使者，感谢柏林动物园积极参与到大熊猫保护中来，也欢迎德国朋友未来到中国实地探访“梦想”和“梦圆”。

中国驻德国大使吴恳（右二）、柏林市长韦格纳（左二）、动物园园长克尼里姆（右一）和监事会主席布鲁克曼（左一）共同为“梦想”“梦圆”大熊猫纪念牌揭幕。人民网记者 徐馨摄

吴垦大使签名。人民网记者 徐馨摄

柏林市长韦格纳表示，双胞胎熊猫为柏林市民和游客带来了巨大欢乐，动物园大熊猫养育工作非常成功，感谢中德双方的共同努力。动物园克尼里姆园长和布鲁克曼主席表示：大熊猫拯救行动是当代物种保护的典范，我们从与中方的合作中受益良多，这种共同的保护大熊猫的热情和联合科研在中德两国之间架起了桥梁；“梦想”和“梦圆”作为首批在德出生的熊猫幼崽已载入柏林史册，并将在未来继续激发人们的物种保护意识。

吴垦大使和韦格纳市长手捧德国儿童为“梦想”“梦圆”准备的手绘“送别大礼包”。人民网记者 徐馨摄

据柏林动物园工作人员桑德拉介绍，动物园此前和当地媒体合作，向少年儿童征集“再见双胞胎兄弟”书画，受到孩子们的热情回应。其中，遴选出来的作品将作为“送别大礼包”跟随“梦想”“梦圆”一起飞往中国。

桑德拉和德国小朋友们的作品。右图写着“祝福好运，再见 Pit和Paule（“梦想”“梦圆”的德语名字）”。人民网记者 徐馨摄

特别从法国赶来送别“梦想”“梦圆”的专业级熊猫粉丝 Pouille先生和此次征集的儿童作品。人民网记者 徐馨摄

活动当天，柏林中国文化中心在熊猫馆旁边举办了“大熊猫主题”中国文化体验活动，如，书法、国画、美食，等等，吸引与会嘉宾和许多游客驻足欣赏。体验活动驱逐了冬天的寒冷，丰富了人们对大熊猫、对中国文化的感受和认识。

柏林市长韦格纳（右）、动物园监事会主席布鲁克曼（左）手持中国文化中心工作人员现场手书的中文名字。人民网记者 徐馨摄

中国文化中心组织的主题活动现场。从左至右依次为柏林动物园园长克尼里姆、中国驻德国大使吴恳、柏林市长韦格纳、柏林动物园监事会主席布鲁克曼。人民网记者 徐馨摄

据悉，“梦想”和“梦圆”将于12月中旬返回中国，为帮助兄弟俩适应归国旅程，园方每天将其关到笼子里一段时间，并做了相应的防疫工作。据大熊猫研究专家介绍，世界自然保护联盟已将大熊猫受威胁等级从濒危降为易危，但最近一次对野生种群的调查发现，野生大熊猫不足2000只。保护大熊猫，保护生物多样性，依然需要人类的共同协作。

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