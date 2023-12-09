新华社北京12月8日电 一项国际研究显示，地球大气中二氧化碳浓度上一次达到目前水平是在1400万年前。这项研究或有助于构建未来的气候变化模型，协助决策者科学应对气候变化。

来自16个国家和地区的80多名研究人员组成的团队耗时7年，研究了过去6600万年间地球大气二氧化碳浓度与气温变化，得出上述结论。研究报告7日由美国《科学》杂志刊载。

研究人员通过多种方法推算数千万年间地球大气二氧化碳浓度的变化，其中包括从冰盖或冰川钻取封存有远古大气成分的冰芯并对其加以分析，研究远古植物化石、矿物和来自浮游生物的沉积物化学成分。

研究显示，大约5000万年前，大气中二氧化碳平均浓度约为1600ppm（1ppm为百万分之一），平均气温比现在高12摄氏度左右。到了约3400万年前，二氧化碳浓度下降，南极洲如今的冰盖从那时开始形成。此后，二氧化碳浓度时升时降，但从长期看呈进一步下降趋势。

大约1600万年前，地球大气中二氧化碳浓度长期保持在480ppm上下。到1400万年前，下降到420ppm，即与目前相当的水平。之后继续下降，到约250万年前，降至270ppm至280ppm，一系列冰期随之而来。

大约40万年前的地球大气二氧化碳浓度没有超过250万年前水平，此后大体维持在这个水平。约250年前，人类活动“开始对大气产生大规模影响”，二氧化碳浓度迅速增加。

研究人员预计，到本世纪末，二氧化碳平均浓度可能达到600ppm，甚至更高。

研究还显示，二氧化碳平均浓度每增长一倍，地球平均气温或将上升5至8摄氏度，超过此前一些研究结果估算的1.5至4.5摄氏度增幅。

牵头这项研究的美国哥伦比亚大学拉蒙特－多尔蒂地球观测站的地球化学家巴贝尔·霍尼施说，众所周知，地球大气中二氧化碳浓度增加会使气温上升。这项研究则进一步证明，从长期看气温对二氧化碳浓度的变化是“多么敏感”。（欧飒）

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