新华社布鲁塞尔12月8日电 题：继往开来，推动中欧关系迈上新台阶

新华社记者李骥志 廖雷

在中欧建立全面战略伙伴关系20周年之际，第二十四次中国－欧盟领导人会晤7日在北京举行。中国国家主席习近平同来华参会的欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行会见，就进一步深化中欧关系作出战略指引，双方发出了共同努力推动中欧关系进一步向前发展的积极信号。

中欧高层进行战略性对话和建设性对话，有助于双方增进互信、管控分歧、促进合作。去年底以来，习近平主席同米歇尔、冯德莱恩以及德国、法国、西班牙等欧洲多国领导人会谈会见。中欧关系呈现巩固发展的良好势头，战略、经贸、绿色、数字领域高层对话取得丰富成果。

中欧经济具有高度互补性，双方要多做加法，以更深入、更广泛合作拉紧中欧利益共同体的纽带。20年来，中欧贸易增长迅速，已互为第二大贸易伙伴，是中欧“合作远大于竞争，共识远大于分歧”的真实写照。中欧合作空间大、潜力足、互补性强。据欧盟中国商会介绍，如今超过四分之一中欧贸易产品是高科技产品，光伏、电池、电动汽车等绿色产品份额稳步上升，中国企业正为欧洲大力发展数字经济、绿色经济、实现零碳排放雄心作出贡献。在会见欧方领导人时，习近平主席强调，中国愿将欧盟作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，追求互利共赢，实现共同发展。

人文交流是中欧关系重要基石。今年以来，从中国招商引资组团涌入欧洲，到各类中国文化展落地，从双方专家同台论道，到开展科研项目合作……体现出中欧民间交往的活力与韧性。此次中欧领导人会晤期间，双方同意举行中欧高级别人文交流对话机制会议，加速恢复航班和人员往来。前不久，中国宣布试行单方面免签的6个国家中，有5个是欧洲国家，足见中方对中欧交往的重视和诚意。

然而，在保护主义抬头、冷战思维和集团政治回潮的大环境下，中欧之间近年来也不乏刺耳杂音，“制度对手”“去风险”等负面论调干扰双方关系发展。这种错误对华认知只会加剧误解、侵蚀互信，不符合中欧双方的根本利益。双方要树立正确认知，增进理解互信，重信守义，一心一意发展关系，不能因为制度不同就视彼此为对手，不能因为出现竞争就减少合作，不能因为存在分歧就进行对抗。中国的发展对欧洲是机遇不是风险。法国雅克·德洛尔研究所发布报告，认为借助中国实现自身发展壮大是欧盟必然选择，呼吁欧方在“去风险”问题上牢守理性底线，奉行更加理性务实的对华政策，加强能源、绿色、科技等各领域互利务实合作。

当今世界正经历百年未有之大变局，越是动荡加剧，越要同心协力，共同应对挑战。中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，在当前动荡加剧的国际形势下，中欧关系具有战略意义和世界影响，关乎世界和平、稳定、繁荣。双方有责任共同为世界提供更多稳定性，为发展提供更多推动力。意大利国际社会科学自由大学中国研究与国际关系教授西尔维娅·梅内加齐说，欧中在政治、经济等各领域保持强韧而有活力的关系，对于全球福祉和国际关系平衡至关重要，如果放任双方关系恶化将是一种巨大的倒退。

过去20年，中欧关系虽经波折，但保持着向前发展势头。站在新的历史起点，中欧应携起手来，借鉴和传承过去20年发展经验，排除杂音，相互尊重，相互支持，共同推动中欧全面战略伙伴关系取得更大进展。这符合中欧双方根本和长远利益，也符合国际社会的共同期待。

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