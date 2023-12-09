新华社昆明12月8日电 题：印度洋地区多国人士期待携手共建海洋命运共同体

新华社记者赵珮然

8日，第二届中国—印度洋地区发展合作论坛在云南昆明举行，与会多国人士表示，愿意深化蓝色经济务实合作，期待携手共建海洋命运共同体。

与会嘉宾高度评价中国提出的全球发展倡议，赞赏该倡议对落实联合国2030年可持续发展议程、“海洋科学促进可持续发展十年”所发挥的积极作用。他们表示，中国与印度洋地区国家是共同促进蓝色经济合作的天然伙伴，有着推动海洋可持续发展的共同愿景，愿携手共建海洋命运共同体。

“印度洋地区拥有蓝色经济巨大潜力，中方愿意同各方携手保护海洋，共促繁荣。”国家国际发展合作署副署长赵峰涛说。

“中国和印度洋地区国家合作紧密，因为我们有相通的理念，以及为蓝色经济开辟富饶之海的共同愿望。”肯尼亚总统鲁托在视频致辞中表示，本次会议为各方共同保护和可持续利用海洋、发展蓝色经济、共促地区和全球发展确定了方向。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺在视频致辞中表示，中国作为印度洋地区发展的重要参与者，对于支持这一地区的可持续发展发挥关键作用。“一带一路”倡议为印度洋地区带来了显著效益，对促进地区互联互通、贸易畅通，带动地区各国一道参与经济增长作用巨大。

论坛期间，与会各方发布了《中国—印度洋地区蓝色经济发展合作联合声明》。联合声明指出，各方一致认为，进一步加强本地区海洋发展合作，发展可持续蓝色经济，是地区各国共同应对危机挑战、促进发展稳定的重要途径。各方表示，愿持续深化本地区海洋发展合作，保护和可持续利用海洋，提升海洋治理能力，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

马尔代夫副总统拉提夫表示，马中两国有着传统友好关系，多年来保持密切合作，中国援建的中马友谊大桥惠及了马尔代夫民众的生活。

“中国提出的全球发展倡议与印度洋地区开放、包容的合作理念不谋而合，马尔代夫愿与各国建立更加牢固的纽带，发挥各自所长，携手共建一个更有韧性、可持续发展的印度洋地区。”拉提夫说。

科摩罗农业、渔业、环境、旅游及手工业部国务部长哈姆丹认为，建设海洋命运共同体是应对当今过度捕捞、海洋污染和气候变化等挑战的关键。哈姆丹呼吁，所有利益攸关方为实现可持续的蓝色经济和建设海洋命运共同体而奋斗。

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