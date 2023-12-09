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法国总统：巴黎圣母院将于2024年12月8日开放

2023年12月09日09:33 | 来源：新华网
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这是12月8日在法国巴黎拍摄的修复中的巴黎圣母院。法国总统马克龙8日对媒体表示，2019年失火的巴黎圣母院将于2024年12月8日如期重新对宗教活动及公众开放。新华社记者 高静 摄

这是12月8日在法国巴黎拍摄的修复中的巴黎圣母院。法国总统马克龙8日对媒体表示，2019年失火的巴黎圣母院将于2024年12月8日如期重新对宗教活动及公众开放。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎12月8日电（记者乔本孝）法国总统马克龙8日对媒体表示，2019年失火的巴黎圣母院将于2024年12月8日如期重新对宗教活动及公众开放。

重开倒计时一周年之际，马克龙视察了巴黎圣母院修复工程进度，并借助脚手架登上建筑的最高点——近日重新竖起的标志性哥特式塔尖。

这是12月8日在法国巴黎拍摄的修复中的巴黎圣母院。新华社记者 高静 摄

这是12月8日在法国巴黎拍摄的修复中的巴黎圣母院。新华社记者 高静 摄

另据法国媒体报道，重新开放并不代表修复工程竣工，竣工预计要到2029年至2030年。

马克龙还宣布，教堂南侧的6扇玻璃花窗将换上21世纪题材的当代创作，作品将公开征集。此外，教堂附近还将建造一座展示巴黎圣母院历史的博物馆。

这是12月8日在法国巴黎拍摄的修复中的巴黎圣母院。新华社记者 高静 摄

这是12月8日在法国巴黎拍摄的修复中的巴黎圣母院。新华社记者 高静 摄

巴黎圣母院始建于12世纪，是法国最具代表性的古迹之一。2019年4月15日，巴黎圣母院的屋顶和塔尖在突发大火中被烧毁，但主体建筑得以保存。法国议会两院曾通过法案，要求重建工作确保巴黎圣母院恢复原貌。2020年，巴黎圣母院大火一周年纪念日时，马克龙承诺5年内完成巴黎圣母院修复工作。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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