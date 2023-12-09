新华社迪拜12月8日电（记者陈梦阳 邰背平）作为气候变化南南合作的积极倡导者和务实实践者，中国的表现在《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）上受到联合国有关机构以及广大发展中国家的高度评价。

在8日上午中国角举行的 “应对气候变化南南合作高级别论坛”上，中国代表介绍了中国在应对气候变化南南合作方面的做法。COP28主席、《公约》秘书处执行秘书、联合国南南合作办公室主任和来自加纳、博茨瓦纳、基里巴斯、尼日利亚、老挝、柬埔寨、哥斯达黎加、马拉维、乍得等国家的部长级官员与会。

据介绍，截至2023年11月，中国已与40个发展中国家签署48份气候变化南南合作谅解备忘录，通过合作建设低碳示范区、开展减缓和适应气候变化项目、组织能力建设培训等方式，为其他发展中国家提供支持。

中国气候变化事务特使解振华表示，发展中国家是气候变化最大的受害者，应对气候变化能力弱，得到的支持不足。作为负责任的发展中大国，中国持续通过南南合作的方式，为其他发展中国家推动能源转型、提高气候韧性、推动绿色低碳发展提供切实的帮助。中方愿与其他发展中国家一道发出共同声音，维护共同利益。

中国生态环境部副部长赵英民表示，中方愿与各方携手并进，同舟共济，按照《公约》及其《巴黎协定》确定的原则和目标，与国际社会共同努力，为实现美好的未来做出中国贡献。

《公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔表示，南南合作是全球应对气候变化一种非常重要的方式。他呼吁进一步提高对发展中国家应对气候变化的融资支持。

联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜认为，应对气候变化需要全球合作，中国提出的共建“一带一路”倡议在这方面提供了独特机会，做出了很好展示。

博茨瓦纳环境、自然资源保护与旅游部长菲尔达·凯伦说，中国通过分享专业知识、提供资金支持和促进技术交流，为减少温室气体排放、增强气候适应能力和促进可持续发展的全球努力做出贡献。

老挝自然资源与环境部长本坎·沃拉吉说，中国在利用绿色低碳能源方面已成为全球引领者，同时也是南南合作的积极实践者和支持者。老中合作建设的万象赛色塔低碳示范区是环境友好型和可持续发展的样本，在减少能源消耗、碳排放、化石燃料使用等方面取得显著成效。“我们非常珍惜这类在南南合作框架下的项目。”她说。

来自加纳、基里巴斯、尼日利亚、柬埔寨、哥斯达黎加、马拉维、乍得的部长级代表也对中国在应对气候变化南南合作方面做出的努力和取得的成效予以高度评价，表示愿与中方一起继续在应对气候变化领域加强合作。

论坛上，中国与乍得签署了首份应对气候变化南南合作“非洲光带”项目文件，并签署了中老（挝）、中基（里巴斯）、中博（茨瓦纳）应对气候变化南南合作项目交付证书。

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