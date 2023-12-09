新华社布鲁塞尔12月8日电（记者康逸）欧盟成员国财政部长8日未能就改革欧盟财政规则达成协议。欧盟轮值主席国西班牙经济大臣卡尔维尼奥表示，欧盟财长本月可能再次就这一问题召开会议。

欧盟财长7日开始就改革欧盟财政规则进行讨论。经过马拉松式磋商，欧盟财长8日仍未能就共同立场达成一致。以德国为首的部分国家和以法国为代表的一些国家在削减赤字方面仍存在不同意见。

德国等国坚持必须确保欧盟成员国加快削减赤字。德国财政部长林德纳8日表示，磋商取得一些进展，但在最终协议的具体数字上仍有许多工作要做。

法国等国则希望有更大的回旋余地，允许各国有更多资金用于投资。法国财政部长勒梅尔对推进财政规则改革前景表示乐观，希望在今年年底前达成协议。

卡尔维尼奥表示，欧盟财长可能于12月18日开始的一周再次举行会议，争取就改革欧盟财政规则达成协议。

按照欧盟《稳定与增长公约》，欧盟成员国年度财政赤字不得超过其国内生产总值（GDP）的3%，公共债务不得超过GDP的60%。在经济复苏乏力的背景下，多个成员国呼吁对欧盟财政规则进行改革，赋予各国更大的灵活性和空间。受新冠疫情和俄乌冲突影响，欧盟已暂停实施《稳定与增长公约》，明年初才会重新实施。

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