新华社温得和克12月8日电（记者陈诚 余音潼）纳米比亚开国总统努乔马8日表示，中广核铀业斯科有限公司（斯科）湖山铀矿项目是纳中两国友好合作的典范，为纳米比亚可持续发展注入活力。

斯科当天在纳米比亚埃龙戈省矿区举行湖山铀矿项目开工10周年庆典活动。努乔马、中国驻纳米比亚大使赵卫平、埃龙戈省省长内维尔·安德烈、纳矿业与能源部执行长彭达·伊辛迪，以及斯科、中非发展基金代表等参加了活动。

努乔马在致辞中表示，10年前他见证了湖山铀矿的开工仪式，当年沙漠中的小村庄变成如今的模样令他十分惊讶。纳中两国建交33年来，携手应对国际风云变幻，展现了坚忍不拔的精神和历久弥坚的友谊。未来两国将继续加强合作，增进互利，推动两国关系迈上新台阶。

赵卫平表示，10年来，斯科积极融入纳米比亚当地社区，履行社会责任，为本土企业提供市场机遇和发展途径，为纳米比亚可持续发展作出重要贡献。中纳经济合作潜力巨大，相信将有更多中国企业投资纳米比亚，两国关系将持续繁荣发展。

斯科湖山铀矿项目位于纳米比亚纳米布-诺克卢福国家公园，是中国在非洲最大单体实业投资项目之一，也是“一带一路”重要项目。自2013年开工建设以来，湖山铀矿项目为当地提供了上万个就业机会。

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