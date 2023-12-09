人权，人类文明进步的成果和标志。2013年秋，中国国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大倡议。

十年来，作为构建人类命运共同体的重要实践平台，“一带一路”致力于促进共建国家共同发展，以合作促发展，以发展促人权，正在成为推动全人类共同发展、共享未来的人权之路。

在布隆迪，通过种植杂交水稻，农户夏尔所在的宁加4村全村温饱问题得以解决。夏尔一家还率先盖起了新房。中国派出专家执行农业技术援助任务，解决了布隆迪山区因稻瘟病减产甚至绝收的历史难题，并实现部分稻种本土化生产。

在柬埔寨，小学生桑斯蕾尼扬搬进了新的校舍。为期3年的中柬友好扶贫示范村项目2021年正式启动，中方出资帮助达弄村建设乡村道路，提供清洁饮用水，改善教育和医疗条件，发展养殖、畜牧业，开展技能培训，改善村庄公共环境。

在坦桑尼亚，毕业于土木工程专业的凯尔文来到卫星城供水项目工作，与中国同事一道解决家乡用水难题。通过卫星城供水项目，姆万扎地区约15万居民解决了用水问题，用水成本降至原来的五分之一。

人民幸福生活是最大的人权。“一带一路”倡议有效提升共建国家民生水平，让发展成果惠及更多人民，增进民众福祉，绘就幸福画卷。

在塞尔维亚，米哈伊洛维奇就职的斯梅代雷沃钢厂一度陷入困境。在中国公司的帮助下，这座百年钢厂如今重获新生。

在哈萨克斯坦，哈萨拜参与了多个中哈产能合作的重点项目。不久后，他参与建设的阿克莫拉州205兆瓦风电项目将和札纳塔斯100兆瓦风电项目一起，成为哈萨克斯坦最大风电项目群。

让人民过上好日子，拥有更好的教育、更稳定的工作、更宜居的生态环境、更丰富的精神文化生活，这是人人享有更加充分人权的真谛。“一带一路”倡议在教育、就业、环保、文化等领域广泛推动合作，促进人的全面发展、夯实全球人权事业发展的深厚基础。

在巴西，黛博拉完成在马累明日之潮交响乐团的学习后，选择留在乐团执教。在中国公司的帮助下，乐团规模不断扩大，已有约6000名出身贫寒的孩子在这里接受专业的音乐教育。

呵护人的生命、价值、尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。“一带一路”跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，将共建国家前途命运紧密相连，成为构建人类命运共同体、建设共同繁荣世界的重要实践平台，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

出品人：傅华 吕岩松

总策划：袁炳忠 任卫东

策划：孙承斌 班玮

监制：刘刚 孙志平

制片：张平锋

执行制片：李薇 吕馨慧

编导：牛小溪 苏轶人 邓冰雪 张艺缤 邱婧熠 霍亚文（实习）

记者：李成 吉莉 韩旭 吴长伟 王冠森 谢昊 孟菁 张继业 石中玉 陈威华 谢照 赵焱 王天聪 吴鲁 杜鹃 丁汀 田弘毅 王媛媛 杨云起 闫洁 刘锴 章建华 朱婉君

报道员：努尔丁·帕兰约 内马尼亚·恰布里奇 奥斯帕诺夫 杜大鹏 赫伯特 露丝 埃里克 塔纳 索万 万坡

视觉：夏勇

配音：王帅龙

新华社音视频部制作

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(责编：徐婵、白宇)