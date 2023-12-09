新华社联合国12月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军8日在安理会巴以问题公开会上表示，中方强烈呼吁安理会所有成员都拿出负责任的态度，支持安理会在战与和、生与死的重大问题上作出正确的决定，为和平而行动，为拯救生命而行动。

张军说，联合国秘书长古特雷斯6日援引《联合国宪章》第99条，提请安理会注意加沙地带局势将加剧国际和平安全的威胁，刚才又提出发人深省的警告和呼吁，这充分显示了当前局势的严峻和紧迫，也体现了负责任态度。现在摆在安理会面前的形势和任务十分清楚、明确，就是立即行动，实现停火，保护平民，避免更大人道灾难。阿拉伯联合酋长国代表阿拉伯国家提出的决议草案，反映了国际社会的普遍呼声，代表了恢复和平的正确方向。中方对此完全支持，并已参加共提草案。

张军表示，此时此刻，只有实现停火才能挽救生命，避免更大人道灾难。炮火之下没有安全区，加沙地带已有1.7万无辜平民死于战火，100多万民众从北逃到南，无处可躲，无处可去。人道灾难已无法用语言描述。任何等待和拖延都意味着更多的死亡。只有实现停火才能避免地区性浩劫。冲突的负面影响加速外溢，约旦河西岸、黎巴嫩和以色列边境、叙利亚和以色列边境警报频频响起，更大范围的危机一触即发。任何姑息和纵容都是在推动地区和平安全走向悬崖。

张军强调，只有实现停火才能为重振“两国方案”政治前景创造必要条件。“两国方案”是实现巴勒斯坦和以色列两个国家和平共处、实现中东持久和平的根本出路。任何允许当前冲突延宕的行为，只能让局势进一步恶化，种下更多仇恨的种子，对“两国方案”的政治前景带来更大损害。只有实现停火才能体现安理会应有作用。国际社会强烈期待安理会承担起维护国际和平与安全的首要职责。安理会别无选择，必须毫不拖延地采取紧急行动，停火止战、保护平民。任何犹豫和托辞都是不负责任的。

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