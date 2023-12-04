人民网华盛顿12月3日电 （记者李志伟）12月3日，中国驻美国大使谢锋在《南华早报》发表题为《努力推动中美关系健康稳定发展是对基辛格博士最好的纪念》的署名文章。纸质版于12月4日见报。

谢锋在文章中回忆了他与基辛格的交往。文章说，基辛格有敏锐的洞察力。深刻的思考造就了他卓越的战略眼光。上世纪70年代初，中美彼此隔绝已长达22年，尼克松总统和基辛格前瞻时代之变，与中国领导人一道打开两国关系大门。卸任公职后，基辛格继续密切关注中美关系发展，提出两国要共同演进、和平共处。年过九旬，他对尖端技术产生了浓厚兴趣，敏锐察觉到人工智能可能带来的颠覆性影响，为中美开展相关对话合作大声疾呼。

文章说，基辛格意志坚定，他善于从大视野看待本国利益，以大格局探寻求同存异。他坚信美中和平与合作符合两国和世界根本利益，把推动美中关系发展、增进两国人民友谊作为毕生追求。基辛格说，他把一生中几乎一半时间都花在了美中关系上。

文章说，基辛格百余次访华，今年7月百岁寿辰后再次踏上中国之旅。尽管百岁高龄，基辛格仍活力满满，笔耕不辍，每天工作十余个小时。

文章指出，地球足够大，容得下中美各自和共同发展，我们的成功是彼此的机遇。让我们跟进落实两国元首达成的重要共识，让“旧金山愿景”照进现实，共同推动中美关系健康、稳定、可持续发展。谢锋在文章中说：“我想，这就是对亨利·基辛格博士最好的纪念。”

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