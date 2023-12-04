人民网内罗毕12月3日电 （记者黄炜鑫）当地时间2日上午，“庆祝中肯建交60周年侨界座谈会”在肯尼亚首都内罗毕环球贸易中心召开。座谈会由肯尼亚华侨华人联合会、肯尼亚中国和平统一促进会主办。

座谈会现场。主办方供图

中国驻肯尼亚大使馆参赞苗苗在座谈会上表示，中肯友好源远流长，建交60年来，两国政治互信不断巩固，经贸合作蓬勃发展，人文交流成果丰硕。当前，中肯关系处于历史最好时期，各领域务实合作丰富多彩。共建“一带一路”倡议提出以来，许多项目在肯落地。在肯侨团为推动中肯友好作出重要贡献。

苗苗说：“国之交在于民相亲，希望老一辈侨胞薪火相传，带领新一代侨胞为中肯全面战略合作伙伴关系发展继续贡献侨界力量。”

肯尼亚华侨华人联合会暨肯尼亚中国和平统一促进会会长高玮说，旅肯华侨华人长期在肯尼亚工作生活，是中肯关系友好发展的见证者、受益者也是建设者。“我们旅肯华侨华人应该着眼大局，着眼长远，注意维护好族群形象，为当地社会多做贡献，用责任和担当继续做好中肯民间使者和双边关系的建设者；凝心聚力，响应祖国号召，在构建中非命运共同体方面发挥我们旅肯侨胞特殊的作用。”

东部非洲中国总商会、东部非洲中国和平统一促进会、肯尼亚中国妇女联合总会等21个侨团的40多名代表参加了座谈会。代表们回顾了旅肯华侨华人对中肯关系发展所作出的贡献，结合自身经历畅谈如何做好中肯民间交流的使者，实现共同发展。

(责编：王禹蘅、常红)