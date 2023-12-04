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“中国总是给人惊喜，这是个积极信号”（国际论道）

本报记者 高 乔
2023年12月04日09:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中哈互免签证协定于11月10日生效，新疆维吾尔自治区巴克图口岸在加强两国经贸联系、促进文化交流方面的作用将进一步凸显。图为游客在巴克图口岸中哈边民互市丝路文化商品城选购商品。
　　新华社记者 苟立锋摄

　　12月1日，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。

　　根据中国外交部最新规定，2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。外媒关注，中国近期采取多项措施促进中外人员往来，激活经贸文旅资源，外国客商到中国走走看看更方便了。

　　

　　“关系更加深入”

　　据新加坡《联合早报》网站报道，中国外交部发言人近日在例行记者会上宣布，为便利中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。

　　中国扩大单方面免签国家范围的消息引发相关国家广泛好评。

　　“这是一个有力举动，将大幅促进中法两国人员往来和人文交流。”法国外长科隆纳日前在北京访问时说。据法新社报道，科隆纳对于中方的此项政策表示欢迎，称这是“极好的消息”。法国外交部门宣布，拥有硕士学位的中国人，无论其文凭是法国的还是中国的，都将能够从法国获得为期5年的旅行签证。条件之一是至少在法国学习过一个学期。

　　比利时《政治报·欧洲版》网站报道称，德国驻华大使傅融表示：“这将是我们公民流动性的重要改善，使中欧之间的个人、文化和经济关系更加深入。”他在社交媒体平台写道：“这一决定将在前所未有的程度上为德国公民前往中国带来便利。对在华的商务人士、旅游人士、德中协会以及从事其他双边项目的朋友而言，这是一个欢乐时刻。”

　　《今日自由马来西亚报》网站报道称，马来西亚外交部表示，对于中方的免签政策，马方将给予同等回应。马来西亚宣布，从12月1日开始，对中国公民实施入境30天内免签证的便利措施。

　　德国《商报》报道称，想要前往中国旅行最多2周的德国人，将不再需要签证。德国经济界欢迎中国做出这个令人惊喜的决定。中国德国商会华北及东北地区执行董事延斯·希尔德布兰特表示：“中国总是给人惊喜，这是个积极信号。”

　　“促进经济交流”

　　2023年以来，中国相继出台多项优化入境游发展的措施，激活中外经贸文旅交流能量。外媒从中解读中国市场释放的开放信号。

　　路透社近日刊文称，近几个月来，中国一直在采取措施恢复国际航班。7月，中国恢复对新加坡和文莱公民15天免签入境政策；11月，中国将过境免签政策适用国家增至54个，其中包括挪威。

　　11月17日，中国外交部、国家移民管理局有关负责人介绍，对符合条件的签证申请人临时性免采指纹，减少7个大项、15个子项外国人来华签证申请表填报内容。国家移民管理局在全国77个城市99个对外开放口岸开展口岸签证业务，并优化过境免签及区域性入境免签政策。

　　德国《商报》报道称，近期，针对驻华外企的具体便利措施有所增加。8月底，中国财政部宣布延长在华工作外籍人士的个人所得税优惠政策至2027年底。此次宣布的免签措施是又一个进步。

　　西班牙《国家报》网站报道，近几个月来，中国在试图促进旅游业、经济和人员交流的同时，显示出更大程度的开放诚意。中国这一姿态恰逢其与国外航空联系增加、国际舞台气氛和基调变化。此前，中美元首在旧金山举行了人们期待已久的会晤，展现了大国关系稳定的迹象。

　　据《俄罗斯报》网站报道，2023年第三季度，俄罗斯商务旅客对飞往中国的航班需求是去年同期的10倍。莫斯科大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫说：“许多企业家意识到，对中国等亚洲国家而言，面对面交流比邮件或视频会议都重要得多。而且，研究当地市场、了解那里的一切如何运作也很关键。”

　　“增强企业信心”

　　“意大利酒庄大多在乡村，我们去大城市办签证并不方便。这下好了，我们的工作人员将更便利地去中国展开商务交流，相信2024年一定会有更好的业绩。”意大利蒂维尼酒庄首席执行官蒂齐亚诺·马赞蒂近日接受媒体采访时表示。

　　蒂齐亚诺·马赞蒂的憧憬是欧洲多国企业家看好中国经济的一个写照。外媒关注到，中国系列开放举措正不断增强外商对华投资贸易的信心。

　　德国《经济周刊》网站报道称，近几个月来，中国已采取诸如恢复国际航线等措施来提振旅游业，并努力吸引外国人入境旅游以提振经济。德国工商大会外贸负责人福尔克·特赖尔说：“中国新出台的免签政策是一个重要信号，它将促进旅游业和经济交流。”他表示，这一规定有利于德国机械设备的维护、确保“德国制造”质量、企业交流和维护人际关系。

　　西班牙企业组织国际联合会总裁玛尔塔·布兰科说，随着西中经贸、文旅、学术等各领域交流与合作深入展开，相关积极措施将鼓励西中民间更频繁的交往。

　　美联社报道称，中国欧盟商会表示，“中国正在采取措施促进人员交流，这是一个正向的信号”。商会发表声明称，这项举措切实可行，将增强企业信心，希望更多欧洲国家能很快获得同样的免签入境待遇。

　　“免签政策释放了中国进一步对外开放、欢迎更多游客到访中国的积极信号。”欧洲新闻网报道称，上海仍然是欧洲人最喜欢的旅游目的地，其次是北京、广州和深圳。海口、成都是新兴旅游目的地。

　　数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，免签政策不仅简化了旅行手续，还加强了文化和经济联系。这一政策将鼓励更多欧洲人到中国这个文化丰富的国家亲身体验。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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