海外网 陆宁远

洪都拉斯科潘玛雅古城遗址。

洪都拉斯驻华大使馆供图

洪都拉斯，位于中美洲的一个多山国家，处于太平洋和加勒比海之间，与尼加拉瓜、萨尔瓦多接壤。在丛林环绕的崇山峻岭中，神秘的玛雅文明在洪都拉斯留下深刻印记。

玛雅是世界上唯一诞生于热带丛林的古代文明，留下成千上万座巨型石碑、神庙、宫殿和金字塔供后人猜想。位于洪都拉斯科潘省西部的科潘玛雅古城遗址，就像通往玛雅文明的一条“时空隧道”。

作为玛雅文明中最古老且最大的古城遗址之一，科潘遗址1980年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。遗址中不仅有金字塔、广场、庙宇、居住区、球场等建筑，还有大量雕刻、石碑，以及象形文字石阶等，对研究玛雅文明十分重要。洪都拉斯驻华大使萨尔瓦多·蒙卡达表示，科潘遗址的许多发现证明了玛雅文明曾经的繁盛，这里是考古研究的绝佳基地，为国际考古合作提供了平台。

在科潘遗址的考古现场，也活跃着中国学者的身影。2015年6月，中国社会科学院考古研究所和洪都拉斯人类学与历史研究所在北京签订共同开展玛雅文明重要城邦科潘遗址考古研究的协议。这是中国在中美洲的第一个考古项目，也是中国考古学家首次在世界其他主要文明的中心地区主持考古项目。

联合考古项目开展以来，一件件精美的陶器、玉器、雕刻抖落千年尘土，在中洪两国考古学家的手中重见天日。很多文物令人印象深刻：贵族院主建筑里有石榻，其上雕刻着月亮神，与中国神话故事巧合的是，月亮神怀中也抱有“玉兔”；出土的雕刻中有龙头雕像，高昂的圆头鼻子和卷曲的嘴边龙须看起来酷似“中国龙”……蒙卡达大使说，洪中科潘遗址考古合作产生了非常积极的影响，让人们看到了玛雅文明与亚洲文明的相似性。洪中考古合作还有很大潜力，他希望尽己所能助推“激活这种潜力”。

中国学者为理解玛雅文明提供新观点新视角，玛雅文明让中国学者深刻感知另一种文明之美，这就是文明交流互鉴的意义所在。随着中洪建交，两国文化遗产保护合作的前景更加可期。

(责编：贾文婷、崔译戈)