萨尔瓦多·蒙卡达

被洪都拉斯总统卡斯特罗任命为首任驻华大使，我深感荣幸。我曾多次访华，中国在我心里有特殊位置。我亲眼见证了中国快速、持续的发展，对中国的钦佩与日俱增。

洪都拉斯和中国建立外交关系，标志着洪都拉斯向一个互联互通和繁荣的世界迈出了重要一步。这符合当今世界潮流，在这个相互联系的世界里，疏远中国就等于自我孤立，这不符合任何国家的利益。

中国凭借成功故事成为“全球南方”国家的希望，过去几十年为解决贫困和不平等等关键问题提供了宝贵经验。在日益多极化的世界中，发展中国家必须团结起来追求共同利益，而不是陷入地缘政治竞争。

必须强调，任何国家都不应被视为任何人的“后院”或“前院”，任何国家都是平等的。当今世界面临着一系列艰巨挑战，需要应对气候变化、核威胁，缩小经济社会发展差距，驾驭人工智能的快速发展等。鉴于这些紧迫的全球关切，各国必须寻求合作，而不是卷入不必要的冲突。

洪都拉斯参与共建“一带一路”，表明我们对完善全球治理体系的热情。洪都拉斯致力于促进全球互联互通和基础设施发展，以造福洪都拉斯和国际社会。我认为，“一带一路”倡议开辟了一条通往共同未来的道路，提供了一个跨越国界、促进可持续发展的合作平台。

我长期从事心血管生理学方面的研究，并与许多著名学术机构保持联系。科学研究生涯培养了我对知识与合作的不懈追求，我将把这些价值观应用到外交工作中。

在这个不断变化的世界，各国都面临着共同的全球挑战。作为洪都拉斯驻华大使，我的职责是在洪中两国间建立更多联系，促进文化和经济等各领域合作。我相信，我们的外交努力将有助于洪中两国的共同发展和繁荣，并增进整个国际社会的福祉。

（作者为洪都拉斯驻华大使）

(责编：贾文婷、崔译戈)