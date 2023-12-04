人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国在我心里有特殊位置（大使说）

萨尔瓦多·蒙卡达
2023年12月04日09:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　被洪都拉斯总统卡斯特罗任命为首任驻华大使，我深感荣幸。我曾多次访华，中国在我心里有特殊位置。我亲眼见证了中国快速、持续的发展，对中国的钦佩与日俱增。

　　洪都拉斯和中国建立外交关系，标志着洪都拉斯向一个互联互通和繁荣的世界迈出了重要一步。这符合当今世界潮流，在这个相互联系的世界里，疏远中国就等于自我孤立，这不符合任何国家的利益。

　　中国凭借成功故事成为“全球南方”国家的希望，过去几十年为解决贫困和不平等等关键问题提供了宝贵经验。在日益多极化的世界中，发展中国家必须团结起来追求共同利益，而不是陷入地缘政治竞争。

　　必须强调，任何国家都不应被视为任何人的“后院”或“前院”，任何国家都是平等的。当今世界面临着一系列艰巨挑战，需要应对气候变化、核威胁，缩小经济社会发展差距，驾驭人工智能的快速发展等。鉴于这些紧迫的全球关切，各国必须寻求合作，而不是卷入不必要的冲突。

　　洪都拉斯参与共建“一带一路”，表明我们对完善全球治理体系的热情。洪都拉斯致力于促进全球互联互通和基础设施发展，以造福洪都拉斯和国际社会。我认为，“一带一路”倡议开辟了一条通往共同未来的道路，提供了一个跨越国界、促进可持续发展的合作平台。

　　我长期从事心血管生理学方面的研究，并与许多著名学术机构保持联系。科学研究生涯培养了我对知识与合作的不懈追求，我将把这些价值观应用到外交工作中。

　　在这个不断变化的世界，各国都面临着共同的全球挑战。作为洪都拉斯驻华大使，我的职责是在洪中两国间建立更多联系，促进文化和经济等各领域合作。我相信，我们的外交努力将有助于洪中两国的共同发展和繁荣，并增进整个国际社会的福祉。

　　（作者为洪都拉斯驻华大使）

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部