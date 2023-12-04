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“我们对深化洪中合作满怀期待”（我在中国当大使(108)）

——访洪都拉斯驻华大使萨尔瓦多·蒙卡达

海外网 毛 莉
2023年12月04日09:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　萨尔瓦多·蒙卡达。
　　海外网 陆宁远摄

　　作为洪都拉斯著名科学家和药理学家，荣誉等身的萨尔瓦多·蒙卡达如今有了一个令他自豪的新身份：洪都拉斯首任驻华大使。今年9月底，蒙卡达来华履新。“我带着期望而来，可以做的工作很多。我希望增进洪中两国人民友谊，在经贸、科技、文化等领域开展互利共赢的合作。”蒙卡达日前接受本报采访时表示，“在中国每一天，我都要尽己所能做到最好。将来，我希望写一本讲述驻华经历的回忆录。”

　　

　　“我见证了中国巨变”

　　蒙卡达与中国缘分不浅，因为科研工作，他与中国打了多年交道。“当年我在英国一所实验室工作时，那里就有中国学生。上世纪80年代，我第一次来中国，后来我也多次赴华参加学术会议。30多年来，我见证了中国巨变。每次来华，我都几乎认不出曾去过的老地方。”蒙卡达说。

　　北京、上海、西安……这些都是蒙卡达印象深刻的中国城市。“我去过的每座中国城市我都很喜欢。多年前，我从香港、澳门一路来到广东，那是一段虽然短暂但有趣的旅程。桂林也是个美丽的地方，大家应该去看看。”蒙卡达说，“我还喜欢各种中国美食，中美洲人喜辣，我最爱吃川菜。”

　　来中国次数越多，蒙卡达对中国经济社会的观察就越深入。“中国人生活水平迅速提高，中国消除了绝对贫困，中等收入群体规模扩大，人们享受着经济社会文化发展的成果。中国书写了成功故事，‘全球南方’没有其他国家取得这样的成就。”蒙卡达表示，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，这让他印象尤为深刻。生态文明建设不仅事关一国发展，更关乎全人类生存，中国正在努力推动绿色发展，这是一条非常重要的道路。同时，中国式现代化也是全体人民共同富裕的现代化，体现了共享发展理念。对包括洪都拉斯在内的“全球南方”国家来说，解决发展不平衡是重要课题，社会必须实现包容性发展，让所有人都能参与发展进程。只有这样，才会让大家都受益。“同为‘全球南方’国家，洪中在追求发展方面有很大共同利益。”蒙卡达说。

　　加速释放建交“红利”

　　今年3月26日，中洪建立大使级外交关系。“当时我生活在伦敦，得知有出任驻华大使的机会，我倍感荣幸，很高兴来到中国。”蒙卡达说。

　　今年6月，洪都拉斯总统卡斯特罗访华时，众多洪都拉斯网友在海外社交媒体点赞，表达对加强对华合作的支持。蒙卡达表示：“卡斯特罗总统在竞选期间就表态希望与中国建交，这个想法得到了民众普遍支持。洪都拉斯愿与所有国家在相互尊重和平等互利的基础上开展合作。我们对深化洪中合作满怀期待。”

　　中洪加速释放建交“红利”：9月，洪都拉斯咖啡已实现对华出口。洪都拉斯白虾、香蕉等特色产品也在建交后的极短时间内完成了相关手续，获准进入中国市场。11月，洪都拉斯成为第六届中国国际进口博览会主宾国之一，加入进博会“朋友圈”。对两国推进经贸合作的进程，蒙卡达连称“超出预期”。他说，洪中自贸协定已完成前两轮谈判，进展比预期要快，希望早日签署协定。

　　开辟更大合作空间

　　中洪建交后不久，两国政府就签署了共建“一带一路”谅解备忘录。谈起“一带一路”，蒙卡达感触很深。他说，发展交通基础设施与通信设施至关重要，直接影响一个国家的发展进程。中国经验表明，铁路修到哪里，哪里就会有发展。得益于共建“一带一路”，一些非洲国家的铁路项目已产生积极效果。“一带一路”倡议将对“全球南方”的发展产生重大影响，有利于促进互联互通、提高基础设施建设水平、消除沟通障碍和困难。“‘一带一路’倡议有助于创造一个人们更好相互理解的世界。”

　　在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布了支持高质量共建“一带一路”八项行动，为中洪合作开辟了更大空间。“洪都拉斯对‘一带一路’有很多期待。”蒙卡达表示，“我希望‘一带一路’倡议给洪都拉斯带来的不仅是物质层面的发展，还有社会、教育、科技等领域的进步。这将提供基础支撑力量，推动洪都拉斯发展达到越来越高的水平。”

　　在推动中洪合作的广阔天地中，蒙卡达找到了科学家身份与外交官角色的契合点。“我对医学很感兴趣，希望在洪都拉斯提升药物可及性，让大多数人用得上药，我们为此需要付出很大努力。”蒙卡达说，中国在初级卫生保健方面有丰富经验，期待洪中在这方面加强合作。“我来华前与中国驻洪都拉斯大使讨论了洪中卫生健康合作等话题，洪都拉斯农村地区缺医少药，期望中国医疗队在这方面为我们提供帮助。”

(责编：贾文婷、崔译戈)

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