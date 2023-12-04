缪 超 刘冉阳 杜潇潇

近日，马宽池（左一）与云南昆明的飞虎队后裔交流。

中新社记者 刘冉阳摄

“飞虎队精神是中美合作和友谊的象征，希望代代传承。”近日，美国飞虎队历史委员会副总裁马宽池在参观位于云南昆明的大益飞虎文化体验馆时说。

今年72岁的马宽池是一名生活在美国旧金山的华人，青年时与飞虎队老兵结下不解之缘，一生致力于飞虎队历史研究与精神弘扬，推动美中民间友好。

飞虎队，全称“中国空军美国志愿援华航空队”。二战时，陈纳德将军率领美国航空志愿队来到中国，与中国军队并肩作战，浴血长空。飞虎队自1941年8月成立至1945年8月抗战胜利，共击毁日机2900余架次，击沉日舰44艘。

马宽池年轻时从事旅游翻译。那时，中国刚刚改革开放，大批外国游客到中国旅游。“我接待一批美国老人到陕西旅游时，他们提出想去昆明看看，说曾经在昆明战斗过。”马宽池回忆道，他带着美国老人们到访昆明，方知他们是飞虎队老兵。“老兵们向滇池敬礼，因为他们的战友当年驾驶飞机与日机在昆明上空作战，坠毁在滇池。”马宽池说。

此后，马宽池陆续接待了多批美国飞虎队老兵，带领他们到云南、广西、湖南等地探访曾经战斗生活过的地方。在与飞虎队老兵同行的过程中，马宽池逐渐被飞虎队的故事深深吸引，自此开始收集相关历史资料进行研究。

为让中美两国民众永远记住这段历史，马宽池于2007年筹建成立美国飞虎队历史委员会，邀请美退役将军担任主席，美国飞行协会会长出任总裁，成员主要是美国飞虎队老兵及其亲友和赞助者。

2015年3月，广西桂林建立美国飞虎队桂林遗址公园。“遗址公园在建立之初有些空旷。”马宽池说，他和美国飞虎队历史委员会通过呼吁飞虎队老兵捐赠和筹资购买，陆续向遗址公园捐赠近3000件历史文物，其中有陈纳德将军在桂林使用的战地望远镜、丝绸绘制的中国地图、印着“广西各界人民向飞虎队庆功”字样的横幅等。

在近3000件文物中，最令马宽池自豪的是一架C—47运输机。2015年，美国飞虎队历史委员会提出重飞“驼峰航线”的计划。二战时，“驼峰航线”飞行员驾驶DC—3、C—47等型号的飞机在跨越喜马拉雅山脉时，因受极端恶劣多变的天气影响，曾付出600多架飞机坠毁、1500多名中美飞行员英勇捐躯的代价。经多方寻找，美国飞虎队历史委员会在澳大利亚发现一架还处于可飞行状态的C—47运输机。这架机龄72年的老爷机“Buzz Buggy”于2016年8月15日起航，按计划，它要飞越澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、泰国、缅甸、中国等地，并在无导航设备支持的情况下通过人工驾驶飞越喜马拉雅山脉。

“计划3天的飞行最后延长至92天。”马宽池说，5名来自美国和澳大利亚、平均年龄71.8岁的老人，驾驶着和他们年龄差不多的飞机，经历了两次引擎更换和一次迫降。2016年11月19日，C—47运输机在桂林降落，等候在机场的人们一片沸腾。

2017年，美国飞虎队历史委员会向桂林捐赠这架C—47运输机，飞机永久陈列在美国飞虎队桂林遗址公园，向人们传递着飞虎队不畏艰险的精神。

此次到访昆明，马宽池走访了飞虎队纪念馆、飞虎楼主题餐厅、飞虎大道等地。在这座飞虎队曾经生活奋战过的城市，处处可见飞虎队的痕迹。“40年前，飞虎队鲜为人知，如今是尽人皆知。”马宽池说。

近年来，马宽池不断以探访飞虎队历史为主题，组织美国青少年前往中国、感受中国。他最大的愿望是让美中两国民众特别是青少年在互动中了解飞虎队历史。“美国与中国的青少年成为好朋友，这对推动未来两国友谊发展将起到重要作用。”马宽池说。

（据中新社电）

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