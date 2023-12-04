人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

【我们的中国故事】露西·汉密尔顿：用诗歌的力量传递文化

余颖 丁想恬
2023年12月04日09:25 | 来源：人民网-国际频道
小字号

作为英国《长诗杂志》10年的联合主编和英国剑桥康河出版社的文学总编辑，英国诗人露西·汉密尔顿曾多次荣获诗歌奖项。在中国游历、生活的真实体验与细致观察更触发了她蓬勃的创作灵感。

除了自己的创作，汉密尔顿还为多位中国著名诗人编辑、出版英文诗集，并为他们的作品撰写序言或书评。“诗歌浓缩了人们的亲身体验，表现了万事万物最为重要的方面。翻译中国诗歌和将其他语言的诗歌翻译成中文，对建立文化之间相互理解格外重要。”

在近日举行的第九届英国剑桥徐志摩诗歌艺术节上，汉密尔顿被授予文学类终身成就奖。她相信，诗歌可以将不同文化背景的人们联系在一起，在人与人之间建立理解和信任。

露西·汉密尔顿。Jedrek Koh摄

露西·汉密尔顿。Jedrek Koh摄

用诗歌叩响心灵 以诗会友

“现在舟舟开始按压我的手腕和脚/询问我是否感到疼痛/为在经络穴位扎针做准备……” 9月15日第九届英国剑桥徐志摩诗歌艺术节上，汉密尔顿朗诵了她的诗作《记竹桥针灸》。剑桥徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学国王学院院士艾伦·麦克法兰教授为汉密尔顿颁发了文学类终身成就奖。汉密尔顿表示，她每年参加这个活动都收获新的启发，不仅探索了诗歌、文学和艺术，还让中西方诗人分享自己的作品和观点。汉密尔顿认为，“在这个经济和政治动荡的时代，艺术和精神生活要在互相尊重和积极探索的基础上延续。”

回忆起在剑桥徐志摩诗歌艺术节上与中国诗人的相聚，最让汉密尔顿印象深刻的是和诗人舒婷的会面。她对舒婷1970年代写下的诗《致橡树》情有独钟。该诗从女性主义的角度出发，追求比肩而立、各自独立的爱情。杨克、吉狄马加等知名当代中国诗人的作品深受她喜爱。汉密尔顿还被杜甫、李白等中国古代诗人作品所吸引和感动。“它们将你带入另一个世界和时代，就像希腊诗人萨福的诗歌作品。读者被带入中国与众不同的风景，体会河流、云雾和山脉，以及古代人背井离乡的巨大孤独感，对家乡、朋友、家人的思念之情。”

艾伦·麦克法兰教授为汉密尔顿颁发文学类终身成就奖。雨珊摄

艾伦·麦克法兰教授为汉密尔顿颁发文学类终身成就奖。雨珊摄

作为英国剑桥康河出版社的文学总编辑，汉密尔顿编辑了许多著名中国现代诗人的英文版诗集，如杨克的中英双语诗集——《没有终点的旅程》。杨克从1990年代开始写城市诗，不仅关注城市的日常生活，还注重探索农耕文明转为商业文明的大背景。《在东莞遇见一小块稻田》一诗中杨克写到，“昨天我怎么也没想到/在东莞/我竟然遇见一小块稻田/青黄的稻穗/一直晃在/欣喜和悲痛的瞬间。”汉密尔顿参与编辑的英文版诗集《这座城市属于我：广东打工者文学系列》诗歌卷也于2020年出版，分享了中国广东外来打工人的心声。

对于汉密尔顿来说，中国诗歌最吸引人的一个原因就是诗中的意象。“中文里的一个字可以同时代表很多东西，作为象形文字给读者带来多层次的感官体验，如同一幅幅山水画。相较之下，使用欧洲语言写作时需要用很多单词，这是一个很大的区别。”

在中国的所见所闻 融入创作

受中国诗人吉狄马加的邀请，2017年汉密尔顿首次到访中国，参加在四川举行的诗歌节。在当地，她见到了许多国际知名诗人和艺术家，体验了不同的中国传统文化节日，更感受到了大好河山。汉密尔顿感慨道，“当年这份在四川感受到的热情和慷慨，一直延续到我在中国走过的每一块土地。”

2019年汉密尔顿来到中国戏剧大师汤显祖故里江西抚州市，参加汤显祖国际戏剧交流活动。她在当地观看了昆曲《牡丹亭》演出，以及剑桥莎士比亚戏剧节带来的《罗密欧与朱丽叶》和《哈姆雷特》表演。汉密尔顿表示，“《牡丹亭》是一部以儒家思想和孝道为基础的作品；《罗密欧与朱丽叶》则是表现了欧洲上流贵族阶层。我喜欢《牡丹亭》的丝绸服装和风格鲜明的表演，它与莎士比亚的作品大有不同。”

汉密尔顿。Jedrek Koh摄

汉密尔顿。Jedrek Koh摄

汉密尔顿在抚州拜访了许多当地的艺术家和工匠艺人。其中，竹编工艺大师徐建元向她细致地演示了制作竹子花瓶的过程：将竹子浸泡、手工劈开和染色，再编织成花瓶。此后汉密尔顿有感而发，写下诗歌《工艺大师编织竹瓶》，“右手握着刀左手/拿起竹子/徐先生纵向劈开了木头……”在“瓷都”景德镇，汉密尔顿拜访了著名陶瓷艺术家干道甫教授，并尝试了亲手在陶瓷上书写诗歌。

“想成为蜜蜂/成为一名使者/号召大家不分远近你我/齐心协力。”2020年，阿耳忒弥斯杂志授予了汉密尔顿的诗《信使》年度一等奖。这首诗歌的灵感来源于她在杭州西湖附近的茶山看到蜜蜂的经历。汉密尔顿回忆道，“杭州西湖的风景仿佛让人身处于优美的仙境。在茶山，我第一次触摸茶芽，下山路上我观察到了一个蜜蜂箱，里面的蜜蜂正勤劳地给茶花授粉……”此情此景促使汉密尔顿提笔写下《信使》一诗，探索蜜蜂作为可视世界和不可视世界之间的信使身份，以及她对自然界里和谐共生的思考。

汉密尔顿表示，期待与更多中国的诗人和艺术家交流，并建立新友谊。作为诗人和出版社编辑，汉密尔顿希望通过诗歌之美来弘扬中国文化，促进多文化合作，架起英中交流的桥梁。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部