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以军总参谋长：以军已在加沙地带南部展开行动

2023年12月04日09:13 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月3日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军总参谋长哈莱维3日表示，以军2日已开始在加沙地带南部展开作战行动，同时“将继续确保在加沙地带北部取得的成果”。

　　根据以军3日发表的声明，哈莱维当天视察在加沙地带的作战部队时说，以军过去两日在加沙地带北部的行动中打死多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指挥官，2日晨已开始在加沙地带南部展开“同样的行动”。以军在加沙地带南部的兵力部署、战斗力和作战结果相比加沙地带北部都不会“逊色”。

　　以军发言人哈加里3日晚在新闻发布会上表示，以军正将地面攻势扩大到“加沙地带所有地区”。

　　以军3日发表的另一份声明说，本轮巴以冲突爆发以来，以军在地面部队协作下实施约1万次空袭，摧毁了巴勒斯坦武装组织的基础设施、指挥中心、地下隧道和武器库等。

　　当地时间1日7时，以色列和哈马斯在加沙地带的临时停火结束，以军同日恢复与哈马斯的战斗。哈马斯媒体办公室工作人员3日对媒体表示，以色列军队过去24小时对加沙地带的袭击已造成至少700名巴勒斯坦人死亡。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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