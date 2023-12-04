新华社广州12月3日电 题：让经济融入人文，让人文浸润经济——《新时代人文经济学》智库报告发布暨研讨会综述

新华社记者

在现代化道路中厚植人文底色，将经济发展和文化繁荣相融合，让文明之光照耀世界、照亮未来。12月3日下午，第五届世界媒体峰会期间，新华社国家高端智库在广州南沙向全球发布《新时代人文经济学》智库报告，并举行研讨会。

新时代新征程上，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国不断拓展中国式现代化道路，在人文与经济的良性互动中迈向高质量发展，创造了人类文明新形态，取得了举世瞩目的成就。在这一宏伟壮阔的实践中，一种发展的新范式——“新时代人文经济学”逐渐形成。

此次发布的报告聚焦新时代人文经济学，总结了在推进中国式现代化过程中，以人民为中心、文化与经济交融互动的发展新范式，以大量实践案例阐释了人文与经济共生共荣的实践逻辑，探讨了推动人、文化、经济三大要素共同发展的方法论意义，回答了在全球经济复苏乏力、各种矛盾日益加深的当下，中国秉持人文理念、推动经济发展的时代价值。

研讨会上，国内外专家学者、智库代表、媒体记者等围绕“以人为本的经济学与世界发展”主题展开研讨交流，共同探寻人文与经济共生共荣的密码，高度评价《新时代人文经济学》智库报告。

新华通讯社社长、新华社国家高端智库学术委员会主任傅华表示，中国古人说，起而明之，足以经济；观乎人文，化成天下。人文和经济联系紧密、相互影响，二者关乎历史发展、文明繁盛、人类进步。近年来，中国国家主席习近平就人文经济相关重大主题作出一系列重要论述。新时代人文经济学内涵丰富、意蕴深远，为我们开展新闻报道和智库研究提供了“富矿”。

报告全文约3万字，包括引言、一种发展的新范式、以人民为中心的发展旨归、人文经济共生共荣的生动实践、人文经济交融发展的方法论、创造人类文明新形态的世界贡献和结语等7个部分。

英国剑桥大学政治和国际研究系前高级研究员马丁·雅克在发言中说，“人文经济学”的主题抓住了当今中国最吸引人、最激动人心的特征之一，那就是一种永不停歇的奋斗求索精神，不断为中国和世界探索新的可能。这一主题不仅基于对历史的深刻认识，也牢牢扎根于现在的需要，更是对未来发展方向的前沿探索。

中国南方电网有限责任公司董事长孟振平在会上分享了南方电网服务中国式现代化建设的新实践，这让巴基斯坦前总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”社会组织主席扎法尔·乌丁·马哈茂德感触颇深。

“国家的进步、经济的繁荣，都要以维护人民利益为基础。”马哈茂德说，广东的快速发展是中国翻天覆地变化的缩影，也是经济发展以人为本的写照。

报告说，实现人的自由全面发展，是中国式现代化建设的终极追求。俄罗斯高等经济大学副校长维多利亚·帕诺娃表示，世界需要以人为中心的经济发展，无论是提高收入还是发展经济，如果不尊重人的发展，那么发展必定是不全面的。新华社发布的这份报告让世界看到，中国不仅正在取得令人瞩目的成就，还提出了一种对其他国家很有借鉴意义的全新发展理念。

中央民族大学教授、中国政府友谊奖获得者马克·力文说，智库报告聚焦以人为本的发展，这让他想起了许多中国大学生与他分享的家乡之变。在中国的许多地方，从学校、博物馆等基础设施的改善，到持续发展的旅游业，都体现了人文与经济的交融共生，“这种发展理念将带来更大的经济发展和文化繁荣”。（记者周科、周蕊、冯歆然、马晓澄）

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