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波兰青年学者：希望通过历史研究促进中欧文化交流

2023年12月04日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社杭州12月3日电（记者崔力）2日下午，漫步在杭州西湖边，来自波兰的青年学者孔孝文不时拿出手机留影，与世界各国来华的青年学者沟通交流，记录下他们在“良渚论坛”期间一次“浸润式”文化采风之旅。

　　12月1日至3日，首届“良渚论坛”在浙江杭州举办。论坛期间，孔孝文与来自30多个国家的40多名青年学者一同参加了“新时代青年汉学家眼中的中外文明交流互鉴”分论坛。

　　29岁的孔孝文出生于波兰华沙，目前在华沙大学攻读博士学位，也在该校汉学系担任助教。大约7年前，他在学习中文过程中发现，中文和波兰语的语言系统截然不同，但在发音上也有共通之处，例如中文里j、q、x的发音和波兰语里的发音很像。在他看来，中文的语法很简明，但非常优美。“我越来越希望借助中文更好地了解中国历史。”他说。

　　他表示：“在研究中国文化和中华文明的过程中，外国人遇到最大的难点就是对中国文化、历史和哲学的理解。在我看来，中国不只是一个历史悠久的国家，中华文明更是伟大的文明。”

　　论坛期间，孔孝文参访了良渚博物院，他说：“这次的良渚之行给了我真实触碰中国古代文化的机会。中国的历史非常丰富，而且有连续性，要研究中国历史，一定要了解中国不同时期的历史。”

　　目前，孔孝文的主要研究方向是明清时期的中西文化交流。他认为，这个时期的中西文化交流证明了中华文明和欧洲文明曾经和平相处，这与后来19世纪西方帝国主义的作为完全不同，也不同于塞缪尔·亨廷顿所持有的“文明冲突论”观点，世界不同地区文明的接触并不意味着必然发生冲突。

　　“能够与来自世界各国的青年学者沟通交流，是我在这次‘良渚论坛’最重要的收获，很开心认识了这么多优秀的学者，了解他们看待中国文化和历史的视角，并且有机会和他们分享我自己的研究结果。”孔孝文说，“未来，我希望通过我的历史研究，促进中华文明和欧洲文明之间的互相了解与合作。”

(责编：贾文婷、崔译戈)

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