新华社北京12月3日电 第十六届中日韩卫生部长会议3日在京举行。

中国国家卫生健康委副主任雷海潮、日本厚生劳动副大臣大岛一博、韩国保健福祉部副部长朴敏守、世界卫生组织西太区代理区域主任苏珊娜·雅各布、中日韩合作秘书处秘书长李熙燮率团出席会议。

会议回顾了中日韩卫生合作取得的成就，就三国在传染病大流行卫生应急准备、加强基层卫生体系韧性、促进全民健康覆盖、加强老年护理服务促进健康老龄化等领域的做法和经验进行了深入交流，探讨了三方在上述领域的合作前景。会议通过了《第十六届中日韩卫生部长会议联合声明》，并在会后由三方共同签署了《中日韩卫生合作备忘录》这一标志性成果。

会前，雷海潮分别与大岛一博、朴敏守和雅各布举行会见，并与相关方签署了《中韩卫生合作谅解备忘录》《中日卫生合作谅解备忘录》《中日关于老年照护合作的执行计划》。

中日韩三国卫生部长会议机制建立于2006年，由中日韩三国轮值举办。中日韩三国卫生部门、世界卫生组织西太区及中日韩合作秘书处共60余名代表参加上述会议。

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