新华社广州12月3日电（记者徐超 杨天沐）巴基斯坦前总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”社会组织主席扎法尔·乌丁·马哈茂德3日在第五届世界媒体峰会期间表示，以人为本关乎国家发展，如果脱离了人民，经济发展就没有任何意义。

扎法尔当天在广州南沙举行的第五届世界媒体峰会《新时代人文经济学》智库报告发布暨研讨会上作上述评论。

《新时代人文经济学》智库报告总结了在推进中国式现代化过程中，以人民为中心、文化与经济交融互动的发展新范式，以大量实践案例阐释了人文与经济共生共荣的实践逻辑，探讨了推动人、文化、经济三大要素共同发展的方法论意义，回答了在全球经济复苏乏力、各种矛盾日益加深的当下，中国秉持人文理念、推动经济发展的时代价值。

曾任中巴经济走廊特使的扎法尔用中文发表演讲时说，“一个社会的繁荣离不开百姓利益，这是最关键的问题”，中方将以人为本和经济发展相联系，值得赞赏。以人为本的经济学能促进各方进一步担负社会责任。

扎法尔回忆说，他上世纪70年代到广州读书时，一星期可能有几天停电，几十年后，中国的变化翻天覆地，“普通百姓的生活也发生了巨变”。

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