新华社巴黎12月3日电（记者唐霁）据法国媒体3日报道，警方调查显示巴黎埃菲尔铁塔附近2日发生的持刀袭击事件凶手与2016年法国发生的两起恐袭案的主犯有联系。

12月3日，宪兵在法国巴黎埃菲尔铁塔附近巡逻。新华社记者高静摄

警方调查显示，行凶者名为阿尔曼德，现年26岁，出生于法国巴黎近郊的塞纳河畔讷伊。其父母是伊朗人，本人获得法国国籍。

根据警方调查，阿尔曼德与2016年法国发生的两起恐怖袭击事件的主犯有联系，包括在巴黎市郊马尼昂维尔镇杀害一名警察及其女伴的凶手，以及在法国北部圣艾蒂安-迪鲁夫赖的一座教堂内劫持并杀害一名神职人员的两名凶手。此外，阿尔曼德曾于2016年计划在巴黎拉德芳斯商业区制造恐怖袭击，但在行动前被警方逮捕，后被判处5年监禁，其中1年缓刑，2020年出狱，并被列入对国家安全构成潜在威胁的人员名单中。

法国内政部长达尔马宁2日接受法国媒体采访时说，阿尔曼德患有严重的精神疾病。根据法国媒体从警方获得的消息，此人在服刑期间一直接受治疗，在2022年夏天停止了治疗。

12月3日，宪兵在法国巴黎埃菲尔铁塔附近巡逻。新华社记者高静摄

法国国内安全总局3日宣布将与巴黎刑警队的反恐部门联合处理这起袭击事件。

巴黎市中心埃菲尔铁塔附近2日晚发生持刀袭击事件，造成1人死亡、2人受伤，袭击者被警方逮捕。

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