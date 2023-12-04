人民网里约热内卢12月2日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月2日，湖北省政协经济委员会主任王兆民率代表团与巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）在里约热内卢进行座谈。中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长郭填甜、巴西文协监事长彭建波出席座谈并致辞。

郭填甜向代表团的到访表示热烈欢迎，并介绍了领区的基本侨情。她表示，广大海外侨胞是推动住在国同中国民间各领域友好交流合作的重要桥梁。领区的侨胞们爱国爱乡，心系桑梓，支持祖（籍）国地方经济建设，坚决拥护祖国和平统一大业，充分发扬中华民族的优良传统美德，用勤劳和智慧积极融入当地社会，深受里约热内卢政府机构好评，树立了良好形象，扩大了华侨华人在社会上的影响力。她同时提出，希望地方政府能够一如既往关心与支持侨胞，双方拓宽沟通交流的渠道，以“侨”为“桥”，搭建起中巴各领域的合作平台。

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长郭填甜在座谈会上致辞。 人民网记者 陈海琪摄

王兆民表示，湖北既是一个农业大省，同时也是制造业大省、科技大省。近年来，光电子信息产业、精细化工产业、汽车产业以及农产品加工产业在湖北发展势头良好。如今，湖北正实施“走出去”战略，不断加大开放力度、扩大开放规模、提升开放水平，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。此次代表团来访旨在充分挖掘与巴西的合作潜力，全面提升与巴西的经济、贸易和文化合作水平，促进共同发展。此外，代表团也欢迎海外侨胞来湖北进行考察交流。

湖北省政协经济委员会主任王兆民（中）在座谈会上致辞。 人民网记者 陈海琪摄

彭建波介绍了近年来巴西文协的发展情况，并表示巴西文协将在国内各省市涉侨部门和总领馆的支持和指导下，继续深化与巴西文化界、媒体界、经济贸易界以及政府间的交流与合作，夯实作为交流平台的作用，为中巴之间各领域友好合作“搭好桥”和“走好路”。

巴西文协监事长彭建波（右二）在座谈会上致辞。 人民网记者 陈海琪摄

此次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持，宜昌市政协副主席谭业明、随州市政协副主席徐光喜、湖北省政协经济委员会专职副主任杨延昭、湖北省政协经济委员会办公室副主任宋士琼、中国驻里约热内卢总领馆办公室主任杨慧泉、巴西文协执行主席季春苗等人在座谈会上进行了发言交流。

(责编：王禹蘅、常红)