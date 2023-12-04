人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华时评·第五届世界媒体峰会｜应对媒体新挑战 共塑传播新格局

2023年12月04日08:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月3日电 题：应对媒体新挑战 共塑传播新格局

　　新华社记者 高文成

　　第五届世界媒体峰会2日至8日在广州、昆明举行。与会者用“恰逢其时”形容峰会召开。百年未有之大变局的当下，媒体从业者真切感受到，“这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代”。

　　首先，虚假信息泛滥给信息核查带来挑战。在“人人都有麦克风”的今天，舆论场上不乏为了博眼球、赚流量而制造出的虚假信息、谣言偏见，一些媒体和媒体平台沦为不负责任信息的传声筒甚至孵化器。抵制虚假新闻，拒绝谣言偏见，捍卫新闻伦理，为舆论场提供真实、客观、全面的信息，充分发挥权威性和公信力，应该是专业媒体巩固和吸引受众的重要使命，也是其核心优势。深耕国际新闻多年的古巴拉美社社长冈萨雷斯说，面对虚假新闻和错误信息泛滥的挑战，全球媒体应坚持客观真实，维护公理正义。

12月3日，以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会在广州南沙举行开幕式暨全体会议。这是第五届世界媒体峰会开幕式现场。新华社记者邓华摄

12月3日，以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会在广州南沙举行开幕式暨全体会议。这是第五届世界媒体峰会开幕式现场。新华社记者邓华摄

　　技术革新也给传媒业生存和发展带来压力。人工智能、虚拟现实、大数据、云计算等新技术新应用蓬勃发展，媒体业态瞬息万变。在技术推动的传播浪潮中，以算法技术为核心的媒体平台近年来攻城略地，成为公众获取资讯的重要渠道。但是，算法新闻在满足受众阅读需求的同时，也将其困于“信息茧房”中，导致不同社会群体的认识偏差。路透社总裁苏·布鲁克斯担忧，与受众之间的联系“被社交媒体革命削弱”。如何应对技术挑战、打破“信息茧房”？近年来，世界媒体的领军者们选择拥抱信息传播技术新发展，以满足公众和传媒市场新需求。新华社运用5G、人工智能、大数据、物联网等信息技术发展成果；路透社布局人工智能，致力于把AI技术运用到新闻生产的各个环节；美联社开发新闻生产系统、人工智能、新闻共享平台和区块链；法新社近年来努力探索数字媒体领域。

　　在危机中育良机，于变局中开新局，全球传媒业伴随着时代的深刻变革涌现出新趋势、新变化。

　　一是合作应对挑战逐渐成为共识。在国际政治、经济、军事、外交等纷争中，有势力炒作分歧差异，试图将国际舆论引向撕裂与对抗；也有力量呼吁交流合作，不断为弥合分歧建立共识贡献力量。第五届世界媒体峰会的召开和全球媒体的广泛参与，说明在行业挑战和全球性危机面前，加强交流合作是世界传媒业的主流声音，让不同国家不同肤色民众携手共进、为纷繁复杂的国际形势注入稳定性和正能量的呼声日益高涨。南非独立传媒集团董事长伊克巴尔·瑟弗认为，媒体的责任是成为社会变革和发展的推进器，推动实现共同繁荣。他希望全球媒体在挑战和危机中增进了解、密切合作，共享知识、信息和技术，从而触达更广泛的受众。

12月3日，以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会在广州南沙举行开幕式暨全体会议。这是参会代表在第五届世界媒体峰会开幕式上听会。新华社记者邓华摄

12月3日，以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会在广州南沙举行开幕式暨全体会议。这是参会代表在第五届世界媒体峰会开幕式上听会。新华社记者邓华摄

　　二是发展中国家谋求更强声量成为大势所趋。随着“全球南方”在国际事务中重要性的提升，发展中国家之间乃至全球都更加重视和关注“全球南方”的声音，新兴经济体也借势在加强国际传播、媒介技术创新等领域不断发力，对国际传播新格局的演进起到了推动作用。阿根廷美洲通讯社社长贝尔娜达·略伦特表示，在国际媒体尤其是在发展中国家媒体之间建立互信合作，有助于国家间的信息沟通。媒体间“南南合作”有利于发展中国家在各个层次增进了解、开展合作。

　　面对挑战和机遇，全球媒体应顺应时代发展潮流，以第五届世界媒体峰会为契机，广泛交流、增进互信、扩大合作、携手并进，共同为行业挑战找到更多破局之道，让国际传播格局更好回应时代需要，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献智慧和力量。

(责编：贾文婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部