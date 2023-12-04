新华社北京12月3日电 题：应对媒体新挑战 共塑传播新格局

新华社记者 高文成

第五届世界媒体峰会2日至8日在广州、昆明举行。与会者用“恰逢其时”形容峰会召开。百年未有之大变局的当下，媒体从业者真切感受到，“这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代”。

首先，虚假信息泛滥给信息核查带来挑战。在“人人都有麦克风”的今天，舆论场上不乏为了博眼球、赚流量而制造出的虚假信息、谣言偏见，一些媒体和媒体平台沦为不负责任信息的传声筒甚至孵化器。抵制虚假新闻，拒绝谣言偏见，捍卫新闻伦理，为舆论场提供真实、客观、全面的信息，充分发挥权威性和公信力，应该是专业媒体巩固和吸引受众的重要使命，也是其核心优势。深耕国际新闻多年的古巴拉美社社长冈萨雷斯说，面对虚假新闻和错误信息泛滥的挑战，全球媒体应坚持客观真实，维护公理正义。

12月3日，以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会在广州南沙举行开幕式暨全体会议。这是第五届世界媒体峰会开幕式现场。新华社记者邓华摄

技术革新也给传媒业生存和发展带来压力。人工智能、虚拟现实、大数据、云计算等新技术新应用蓬勃发展，媒体业态瞬息万变。在技术推动的传播浪潮中，以算法技术为核心的媒体平台近年来攻城略地，成为公众获取资讯的重要渠道。但是，算法新闻在满足受众阅读需求的同时，也将其困于“信息茧房”中，导致不同社会群体的认识偏差。路透社总裁苏·布鲁克斯担忧，与受众之间的联系“被社交媒体革命削弱”。如何应对技术挑战、打破“信息茧房”？近年来，世界媒体的领军者们选择拥抱信息传播技术新发展，以满足公众和传媒市场新需求。新华社运用5G、人工智能、大数据、物联网等信息技术发展成果；路透社布局人工智能，致力于把AI技术运用到新闻生产的各个环节；美联社开发新闻生产系统、人工智能、新闻共享平台和区块链；法新社近年来努力探索数字媒体领域。

在危机中育良机，于变局中开新局，全球传媒业伴随着时代的深刻变革涌现出新趋势、新变化。

一是合作应对挑战逐渐成为共识。在国际政治、经济、军事、外交等纷争中，有势力炒作分歧差异，试图将国际舆论引向撕裂与对抗；也有力量呼吁交流合作，不断为弥合分歧建立共识贡献力量。第五届世界媒体峰会的召开和全球媒体的广泛参与，说明在行业挑战和全球性危机面前，加强交流合作是世界传媒业的主流声音，让不同国家不同肤色民众携手共进、为纷繁复杂的国际形势注入稳定性和正能量的呼声日益高涨。南非独立传媒集团董事长伊克巴尔·瑟弗认为，媒体的责任是成为社会变革和发展的推进器，推动实现共同繁荣。他希望全球媒体在挑战和危机中增进了解、密切合作，共享知识、信息和技术，从而触达更广泛的受众。

12月3日，以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会在广州南沙举行开幕式暨全体会议。这是参会代表在第五届世界媒体峰会开幕式上听会。新华社记者邓华摄

二是发展中国家谋求更强声量成为大势所趋。随着“全球南方”在国际事务中重要性的提升，发展中国家之间乃至全球都更加重视和关注“全球南方”的声音，新兴经济体也借势在加强国际传播、媒介技术创新等领域不断发力，对国际传播新格局的演进起到了推动作用。阿根廷美洲通讯社社长贝尔娜达·略伦特表示，在国际媒体尤其是在发展中国家媒体之间建立互信合作，有助于国家间的信息沟通。媒体间“南南合作”有利于发展中国家在各个层次增进了解、开展合作。

面对挑战和机遇，全球媒体应顺应时代发展潮流，以第五届世界媒体峰会为契机，广泛交流、增进互信、扩大合作、携手并进，共同为行业挑战找到更多破局之道，让国际传播格局更好回应时代需要，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献智慧和力量。

(责编：贾文婷、崔译戈)