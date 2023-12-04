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第五届世界媒体峰会｜英国学者马丁·雅克：中国式现代化是以人为本的新型现代化

2023年12月04日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社广州12月3日电（记者张代蕾 靳博文）英国知名学者马丁·雅克3日在第五届世界媒体峰会期间表示，中国式现代化不同于西方现代化，是以人为本、着眼未来的新型现代化，充分体现中国的大国自信。

　　雅克当天在世界媒体峰会《新时代人文经济学》智库报告发布暨研讨会上发言说，中国式现代化完全不同于西方现代化，它将人民的需求和利益置于物质利益之前，将精神需求置于狭隘的消费主义之上。

　　“中国寻求赋予现代化超越国内生产总值等经济数据的内涵，不惧尝试和想象，探索构建以人为本的新型现代化。”他说，中国以自身成功的现代化进程证明，现代化绝不是只有单一模式，每个国家都应该选择适合自己的现代化道路。

　　雅克认为，中国式现代化充分体现中国的大国自信，这种自信既源于中国过去几十年来政治、经济、文化、外交等多个领域的崛起腾飞，也源于中华文明传承至今的天下情怀和世界观。

　　在这位英国学者看来，中国始终重视与发展中国家的关系，中国认同世界文明丰富的多样性，认为不同文明之间互相尊重、互学互鉴才能共建人类美好未来。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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