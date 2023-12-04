新华社阿克拉12月3日电（记者许正）“第五届世界媒体峰会聚集了数十家非洲媒体，我们要借助这一平台讲好中国与非洲的合作故事。”加纳新闻网总编辑罗杰·阿加纳日前接受新华社专访时说。

阿加纳说，世界媒体峰会为非洲媒体提供了与世界媒体对话的绝佳平台，“我们迫不及待地想要与世界各地的媒体代表交流，与他们分享非中合作的故事。我相信通过这次媒体峰会的分享和交流，世界媒体能加深理解和合作，共同建设一个更加美好的未来”。

他说：“通过媒体传播，人们需要看到真实的非洲和真实的中国，更需要看到非中之间如何加强合作并使非中人民受益。非中合作为全世界互利合作树立了典范，对于这点，我相信每一家非洲媒体都有许多故事要讲。”

“当你逐渐了解中国后，你会发现中国是一个友好且善于合作的国家，共建‘一带一路’倡议就是一个很好的例证。”阿加纳说，过去十年，共建“一带一路”倡议为非洲带来了铁路、港口和机场，提升了非洲大陆基础设施建设水平，拉动了经济发展，为非洲人民带来了实实在在的好处。

第五届世界媒体峰会12月2日至8日在广州、昆明举行。首次来到广州的阿加纳告诉记者：“加纳人对广东省有着不一样的感情，因为中国援加纳医疗队一直是从这个省派出的。过去十几年，他们为加纳的卫生事业作出了巨大贡献，我从这里回去后要更好地报道他们的故事。”

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