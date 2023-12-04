新华社广州12月3日电（记者冯歆然、周科）第五届世界媒体峰会《新时代人文经济学》智库报告发布暨研讨会3日下午在广州南沙举行。新华社国家高端智库在会上发布了《新时代人文经济学》智库报告。

智库报告总结了在推进中国式现代化过程中，以人民为中心、文化与经济交融互动的发展新范式，以大量实践案例阐释了人文与经济共生共荣的实践逻辑，探讨了推动人、文化、经济三大要素共同发展的方法论意义，回答了在全球经济复苏乏力、各种矛盾日益加深的当下，中国秉持人文理念、推动经济发展的时代价值。

新华通讯社社长、新华社国家高端智库学术委员会主任傅华表示，新时代新征程上，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国党和人民不断拓展中国式现代化道路，在人文与经济的良性互动中迈向高质量发展，创造了人类文明新形态，取得了举世瞩目的成就。在这一宏伟壮阔的实践中，一种发展的新范式——“新时代人文经济学”逐渐形成，展现出注重“文化”和“经济”的共生、推动“发展”向“人本”的回归、强调“传统”与“现代”的结合等鲜明特质。新华社将继续发挥“媒体+智库”双重优势，围绕新时代人文经济学相关重大主题，持续推出高质量新闻报道和智库报告。期待与各国媒体利用世界媒体峰会等平台开展交流合作，推动新时代人文经济学的报道和研究不断取得新进展新成效。

英国剑桥大学政治和国际研究系前高级研究员马丁·雅克，广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年，阿根廷美洲通讯社社长贝尔娜达·略伦特，巴基斯坦前总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”社会组织主席扎法尔·乌丁·马哈茂德，俄罗斯今日俄罗斯媒体集团第一副总编辑谢尔盖·科切特科夫，土耳其马尔马拉基金会主席阿克坎·苏威尔等中外嘉宾与报告课题组成员代表在会上发言，并展开交流。外方表示，中国在迈向高质量发展的进程中，逐渐探索出一条人文与经济共同发展繁荣的道路，值得深入研究借鉴。希望通过这份报告更加深入系统地了解新时代人文经济学，并期待加强智库和媒体合作，为本国和地区发展建言献策。

中国南方电网有限责任公司董事长孟振平分享了南方电网服务中国式现代化建设的新实践。

报告全文约3万字，包括引言、一种发展的新范式、以人民为中心的发展旨归、人文经济共生共荣的生动实践、人文经济交融发展的方法论、创造人类文明新形态的世界贡献和结语等7个部分。

报告通过网站、期刊、社交媒体等平台以中、英、法、俄文面向全球发布。同名中英文双语版图书已由新华出版社出版。

新华社国家高端智库是中国国家高端智库方阵中唯一的媒体型智库，以政策研究为主攻方向，近年来围绕国内外重大问题开展前瞻性、战略性、储备性研究，形成了众多具有广泛影响的智库研究成果。

(责编：贾文婷、崔译戈)