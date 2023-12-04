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首届“中希国际戏剧节”在希腊雅典拉开帷幕

2023年12月04日08:51 | 来源：新华网
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12月2日，演员在希腊雅典圣诞剧场表演戏剧《兰陵王》。首届“中希国际戏剧节”2日在希腊首都雅典拉开帷幕。中国国家话剧院携戏剧《兰陵王》与当地华人出品的戏剧《新·白蛇传奇》联袂在雅典圣诞剧场为近千名观众带来颇具东方魅力的视听盛宴。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

12月2日，演员在希腊雅典圣诞剧场表演戏剧《兰陵王》。首届“中希国际戏剧节”2日在希腊首都雅典拉开帷幕。中国国家话剧院携戏剧《兰陵王》与当地华人出品的戏剧《新·白蛇传奇》联袂在雅典圣诞剧场为近千名观众带来颇具东方魅力的视听盛宴。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

　　新华社雅典12月3日电（记者陈刚）首届“中希国际戏剧节”2日在希腊首都雅典拉开帷幕。中国国家话剧院携戏剧《兰陵王》与当地华人出品的戏剧《新·白蛇传奇》联袂在雅典圣诞剧场为近千名观众带来颇具东方魅力的视听盛宴。

　　中国驻希腊大使肖军正在戏剧节开幕式上致辞说，戏剧是人类文明发展的重要载体，戏剧交流是文化交流的重要组成部分。戏剧节不仅为来自中国、希腊的戏剧人搭建了平等交流、相互学习的平台，也给戏剧爱好者们提供了欣赏不同国家戏剧的机会。

12月2日，希腊文化部副部长赫里斯托斯·季马斯（中）在希腊雅典圣诞剧场举行的“中希国际戏剧节”开幕式上讲话。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

12月2日，希腊文化部副部长赫里斯托斯·季马斯（中）在希腊雅典圣诞剧场举行的“中希国际戏剧节”开幕式上讲话。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

　　希腊文化部副部长赫里斯托斯·季马斯对记者表示，希腊政府全力支持“中希国际戏剧节”的举办，期待希腊和中国之间能够进行更多文化交流，这对两国和两国人民来说都是有益的。

　　希腊国家剧院艺术总监亚尼斯·莫斯霍斯告诉记者，戏剧节对两国而言是很好的交流机会。“我们正在考虑将古希腊的戏剧带到中国。”

　　在两部戏剧的演出间隙，中希两国戏剧艺术家进行了深入交流。希腊友人和当地华人还在现场呈现了武术、舞龙、舞狮和书法等丰富多彩的中国文化体验活动。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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