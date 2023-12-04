这是11月28日在突尼斯苏塞市拍摄的中企承接建造的哈姆敦污水处理站一角。位于北非的突尼斯连续数年遭遇干旱，居民生活和农业生产受到严重影响。突尼斯媒体近日报道了中企承接的突尼斯南部苏塞市污水处理厂项目，称赞它不仅为当地农民提供了稳定的灌溉水源，还减少了环境污染。新华社记者 黄灵 摄

新华社突尼斯12月3日电 通讯：增水源，减污染——突尼斯中企污水处理项目见成效

新华社记者黄灵 王一盛

位于北非的突尼斯连续数年遭遇干旱，居民生活和农业生产受到严重影响。突尼斯媒体近日报道了中企承接的突尼斯南部苏塞市污水处理厂项目，称赞它不仅为当地农民提供了稳定的灌溉水源，还减少了环境污染。

记者日前来到位于首都突尼斯南部约140公里的哈姆敦污水处理站。中国水电建设集团十五工程局有限公司几年前承接了苏塞市污水处理厂项目，建造的哈姆敦污水处理站和扩建的苏塞南污水处理站分别于2019年和2022年投入运营。

这是11月28日在突尼斯苏塞市拍摄的中企承接建造的哈姆敦污水处理站一角。新华社记者 黄灵 摄

哈姆敦污水处理站负责人克西亚说，整个苏塞市的居民生活污水和部分工业生产污水都会流进这两个处理站。处理站基本实现自动化工作，每年可处理1900万立方米污水，可为周边地区提供1800万立方米灌溉用水。

记者在哈姆敦处理站看到，黝黑的污水流入几个巨大的处理池，经过沉积、过滤、吸附、生物处理后，流出的水明显变清澈了。中国水电建设集团负责该项目后期工作的姬杰对记者说，这些水经过紫外线消毒后，完全符合农业灌溉使用标准。他介绍说，苏塞属于常年缺水地区，加上近两年大旱，不少水库都见底了，苏塞附近不少橄榄树依靠这里的灌溉水才度过了炎炎夏日，可以说污水厂的处理水为当地农民救了急。

这是11月28日在突尼斯苏塞市拍摄的中企承接建造的哈姆敦污水处理站一角。新华社记者 黄灵 摄

克西亚说，以前由于处理能力有限，当地很多污水直接排放，导致空气恶臭、污水横流。两个处理站建成后，污水经过处理，不仅变废为宝，还解决了长期困扰当地居民的污染难题。

这是11月28日在突尼斯苏塞市拍摄的中企承接建造的哈姆敦污水处理站一角。新华社记者 黄灵 摄

在厂区，记者看到两个高耸的塔形建筑，姬杰说那是沼气热电联产系统，可收集污水处理时产生的沼气用于发电。按照设计标准，投入使用后每天可发电1.9万度，大大降低污水处理厂的能源消耗。

突尼斯属于严重缺水国家。姬杰说，苏塞污水处理项目成功投入使用并获得了良好的社会和经济效益，目前不少地方正与他们联系，想与中方在应对干旱及水资源保护和利用方面进行合作。

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