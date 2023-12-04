新华社达喀尔12月3日电（记者王子正）比绍消息：几内亚比绍总统恩巴洛2日晚在首都比绍说，该国日前发生一起未遂政变。

据几内亚比绍武装部队1日发布的声明，11月30日晚，国民警卫队指挥官维克托·琼戈领导一个快速反应小组劫走并释放了在司法警察局接受审讯的两名政府官员。国民警卫队将两人带到军营后与总统卫队发生交火，冲突持续到1日早上。琼戈于1日上午被捕。

事发时恩巴洛正在阿拉伯联合酋长国迪拜参加联合国气候变化迪拜大会。

据当地媒体报道，被劫走并释放的人员为财政部长苏莱曼·塞迪和国库国务秘书安东尼奥·蒙泰罗，两人因涉嫌从国库提取1000万美元被调查。

恩巴洛说，琼戈此举是受人指使，他将成立一个委员会调查未遂政变具体情况。

西非国家经济共同体2日发布公报，强烈谴责这一暴力行为及一切旨在破坏几内亚比绍宪法秩序和法治的企图。

几内亚比绍位于非洲西部，1974年独立以来政变频发，政局长期动荡。2022年2月，该国发生一起未遂政变，造成11人死亡。

(责编：贾文婷、崔译戈)