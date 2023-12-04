新华社北京12月3日电 题：造福中老人民的幸福路、发展路、友谊路

新华社记者曹筱凡 闫洁

北起昆明、终抵老挝万象的中老铁路3日迎来开通运营两周年。两年来，这条“钢铁丝路”承载中老两国人民梦想，让两国乘客、货物“双向奔赴”，促进沿线商业、人文交融共赢，成为一条与山川同美、不断造福沿线人民的国际黄金大通道。

10月22日，动车从位于云南省景洪市勐罕镇的中老铁路橄榄坝站驶出（无人机照片）。(新华社发，李云生摄）

作为中老共建“一带一路”标杆项目，中老铁路开通运营两年来为区域经济社会发展注入新活力，成为中老人民的幸福路、发展路、友谊路，书写着共建“一带一路”的佳话。

这条幸福路帮助老挝实现从“陆锁国”变为“陆联国”的企盼，有效跨越发展阻隔，不断提升老挝人民的获得感、幸福感。“澜沧号”动车持续融入老挝人民的日常生活，使人们的出行迈入“动车时代”；“两地两检”通关模式有效缩短通关时间，人员往来更加高效便捷。两年来，中老铁路全线每月旅客发送量已由开通初期的60多万人次增至110多万人次，累计发送旅客2420万人次。

10月5日，在云南景洪市的中老铁路西双版纳站，旅客有序进入站台乘车。(新华社发，李云生摄）

这条发展路加速老挝人流、物流、资金流和信息流流动，加快沿线产业布局和开发步伐，为中老两国经济发展带来新机遇。两年来，中老铁路促进沿线商业繁荣共赢，有效带动万象赛色塔综合开发区、磨丁经济特区等经济园区发展；跨境货物列车每日开行数量已由开通初期的2列增至14列，跨境货物品类由10多种扩展至2700多种，不断打开两国客货两旺的合作新天地；从昆明、玉溪、普洱、西双版纳，到老挝琅勃拉邦、万荣、万象等地，中老铁路联通两国，打造出区域旅游业联动发展新格局。

4月13日，老挝工作人员在中老铁路上开行的D887次国际旅客列车上表演。（新华社记者邢广利摄）

这条友谊路奏响“硬联通”“软联通”“心联通”的交响乐，让中老友好深入人心。中老铁路修建期间，中方建设者向老挝当地小学捐赠了藤球场、乒乓球桌、文具等；“澜沧号”动车帮助想到中国看看的老挝小学生圆梦；700多名老挝员工培训合格后成为老挝第一代铁路技术人才……

一路飞架跨山川。未来，中老铁路将加速释放对区域经济合作与发展的拉动效能，给地区人民带来实实在在的利益。期待中老铁路开启满载机遇的下一程，继续驶向高质量共建“一带一路”的美好未来。

(责编：贾文婷、崔译戈)