新华社广州12月3日电 以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会3日上午在广州南沙举行开幕式暨全体会议。来自世界101个国家和地区的197家主流媒体、智库、政府机构、驻华使领馆以及联合国机构和国际组织的450余名代表参加本届峰会。

中共中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平在致辞中表示，习近平主席指出，应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。新闻媒体在正确回答时代课题、广泛凝聚共识力量，推动全球发展繁荣、国际和平安全、人类文明进步中，承担着重大光荣的责任，扮演着不可替代的角色。第五届世界媒体峰会是全球媒体人的盛会、世界传媒界的盛事。希望各国媒体坚持公平公正、坚守责任担当，加强文化交流、促进文明互鉴，深化务实合作、致力互利共赢，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献智慧和力量。

世界媒体峰会执行主席、新华通讯社社长傅华在主旨发言中表示，习近平主席在致第四届世界媒体峰会的贺信中提出殷切希望。面对“人类向何处去”的世界之问、历史之问、时代之问，各国媒体应当携起手来，把握机遇、应对挑战，在推动世界和平发展中发挥积极作用。我们应当广泛凝聚共识、提振发展信心，坚持客观真实、增强媒体公信力，顺应时代潮流、提升报道传播力，深化交流协作、加强互学互鉴，促进各国和衷共济、合作共赢，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

广东省省长王伟中在致辞中表示，今年4月，习近平总书记亲临广东考察，指示广东在推进中国式现代化建设中走在前列，使粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地。当前，广东正扎实推进中国式现代化的广东实践。世界媒体峰会是读懂中国的重要平台。诚挚欢迎媒体朋友多到广东走一走、到粤港澳大湾区看一看，做中国发展的见证者、传播者，发出携手共进好声音，汇聚合作共赢正能量，共同描绘更加美好的明天。

联合国副秘书长弗莱明视频发言。日本共同社社长水谷亨，路透社总裁布鲁克斯，塔斯社第一副社长古斯曼代表塔斯社社长孔德拉绍夫，美联社副社长陈炎权代表美联社社长戴茜薇，法新社高管委员会委员、亚太区总裁梅因维尔代表法新社社长弗里，印度教徒报集团董事会主席拉姆，南非独立传媒集团董事长瑟弗等分别发言。嘉宾们表示，当今世界，人类共同面临诸多全球性挑战，唯有深化沟通、加强合作，才能提振信心、共创未来。各国媒体应承担自身责任，推动不同文明相互了解与理解，为维护世界和平、促进共同发展作出积极贡献。

开幕式暨全体会议上，发布了《第五届世界媒体峰会广州南沙共识》。峰会期间，与会嘉宾将围绕人类发展与安全、新技术机遇与挑战、新时代媒体与市场等共同关心的议题深入探讨，并在广东、云南等多地参访交流。

世界媒体峰会是全球重要的媒体高端交流合作平台。第五届世界媒体峰会于12月2日至8日在广州、昆明举行，由新华社、广东省政府、云南省政府联合主办。

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