本报记者 管克江 任皓宇

11月30日，中外代表在“中国角”举办的边会活动上进行交流。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会正在阿联酋迪拜举行。本次大会以“团结、行动、落实”为主题，将完成《巴黎协定》的首次全球盘点，与会各方也期待在多个重要议题上取得进展。

作为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，中国的生态文明建设理念和成就备受关注。接受本报记者采访的与会人士表示，期待中国继续发挥引领作用，同各方一道为推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系贡献智慧和力量。

加强气候行动刻不容缓

《公约》秘书处指出，联合国气候变化迪拜大会在有记录以来人类历史上最热的一年举行，这是兑现气候承诺和防止气候变化产生最严重影响的决定性时刻。大会主席、阿联酋气候变化事务特使苏尔坦·贾比尔在开幕式上表示，世界正处于关键时刻。科学已表明，现在急需开辟新的道路，“一条足够宽广、足以容纳我们所有人的道路”。

《公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔呼吁各缔约方通过对落实《巴黎协定》关键条款进展与差距的全球盘点，提交更加雄心勃勃的国家气候行动计划。

2015年达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。根据《公约》秘书处的最新报告，各国的气候行动计划无法实现《巴黎协定》的目标。世界气象组织发布的最新报告指出，2023年打破了多项气候纪录，全球正以前所未有的速度升温。

2022年联合国气候变化沙姆沙伊赫大会通过决议，建立损失与损害基金。发达国家负有出资的责任和义务，受益方是发展中国家。本次大会开幕当天，各方就启动损失与损害基金达成一致。阿联酋和德国分别承诺向损失与损害基金提供1亿美元，英国、日本、美国也做出了相关承诺。

12月1日，130多个国家签署了一份关于粮食、农业和气候行动的宣言，旨在解决全球温室气体排放问题的同时，保护受气候变化影响最大地区的农民的生命和生计。

12月2日，中美两国会同阿联酋举行“甲烷和非二氧化碳温室气体峰会”，中国气候变化事务特使解振华、美国总统气候问题特使克里就落实两国《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》、甲烷控排、国际合作等重要议题进行探讨。

中国生态文明建设成就备受瞩目

本次大会在迪拜世博城举行，会场分蓝区和绿区。蓝区用于各国代表开会，进行协商和非正式磋商。绿区面向大众开放，为不同群体提供展示和交流平台。

11月30日，位于蓝区的联合国气候变化迪拜大会“中国角”开馆。走进“中国角”，以“低碳”为主题的气候行动漫画展、从绿电到化工生产的生态绿能示意沙盘、新能源汽车模型等展示吸引了很多参观者。大会期间，“中国角”将举行9个边会主题日。中国政府机构、研究机构、产业协会、企业以及非政府组织等，将围绕中国应对气候变化政策行动、应对气候变化国际合作、绿色低碳发展、减污降碳协同、公正转型与可持续发展、能源转型、数字化发展、绿色金融等举办100多场活动。

“中国生态文明建设取得了巨大成就。”联合国前副秘书长、世界资源研究所高级顾问埃里克·索尔海姆表示，他曾到访中国多个地区，看到各地环境改善，人民群众的获得感、幸福感不断增强。

美国环保协会总裁柯瑞华表示，美国环保协会与中国相关部门已合作20多年，见证了中国在环境保护、碳排放权交易市场、社区绿色空间等方面的发展成就。“美国和中国在气候变化领域有着广泛的共同利益。期待世界各国共同努力，建设一个更美好的未来。”

12月3日，“中国角”举办了“数字赋能生态文明进程——加强公众气候行动参与度”“气候变化教育与青年实践助力全球可持续发展”“冰川记忆：见证气候危机”等边会活动。阿联酋大学国家空间科技中心主任阿里表示，气候变化的影响是全球性的，需要全球不同区域和群体团结应对。

共建清洁美丽的世界

本次大会期间，会场绿区将分10个主题，举办600多场活动。

中阿经贸交流中心（原迪拜世博会中国馆）将举办30多场交流活动。12月1日，中国生态环境部宣教中心、世界可持续发展工商理事会和中国新闻网共同主办了“中外知名企业家可持续发展对话会”。世界可持续发展工商理事会会长兼首席执行官贝德凯在主旨演讲中高度评价中国近年来在可持续发展和加速实现碳中和领域作出的贡献，呼吁各国工商企业加强对话，共同助力低碳转型。

在对话环节，浙江吉利控股集团、美国贝克休斯公司、智利CMPC集团等中外企业的代表围绕“全球碳中和对企业的影响及其应对行动”和“企业碳中和的技术与管理创新”两个议题展开深入交流。

12月1日，在阿联酋主办的“加速绿色低碳转型论坛”上，腾讯和阿联酋马斯达尔城等共同发起“全球低碳创新联盟”，亚投行、麻省理工学院、麦肯锡、西门子等30多家机构和企业加入。论坛上，腾讯发布了低碳技术创新社区“碳live”国际版，作为“全球低碳创新联盟”官方支持平台。马斯达尔城首席创新官史蒂夫·塞弗伦斯说：“我们很高兴见证并推动‘全球低碳创新联盟’的成立。低碳技术创新社区将帮助来自不同领域的伙伴加强联系，促进共赢。”腾讯碳中和实验室负责人许浩表示，希望推动低碳领域利益相关方深化沟通协作，助力中国的低碳创新企业更好走向海外。

联合国政府间气候变化专门委员会前副主席莫汉·穆纳辛格表示，中国式现代化走的是一条绿色发展之路。中国作为发展中国家，为推动生态文明建设付出了艰苦努力，取得了巨大成就。中国提出共建绿色“一带一路”，倡导共建清洁美丽的世界，彰显中国在全球气候治理和共同发展方面发挥的重要作用。“中国正在成为可持续发展的引领者。”

解振华表示，中国作为负责任的发展中大国，一直坚持气候行动的战略定力。中国经济社会发展已走上全面绿色转型轨道。中方将继续以务实的行动和南南、南北合作举措，为应对全球气候危机、实现可持续发展、建设清洁美丽的世界作出更大贡献。

（本报迪拜12月3日电）

《 人民日报 》（ 2023年12月04日 15 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)