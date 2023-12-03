人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中老铁路老挝段单日旅客发送量创历史新高

2023年12月03日15:57 | 来源：人民网-国际频道
小字号

大量旅客乘坐中老铁路出行。主办方供图

大量旅客乘坐中老铁路出行。主办方供图

人民网曼谷12月3日电（记者孙广勇、通讯员温永华）在老挝举国人民欢庆48个国庆节之际，中老铁路开通运营2年的喜庆时刻，中老铁路客流旺盛，旅客发送量创开通运营以来的新高，12月2日单日发送旅客达10565人次。

从今年11月24日以来的塔銮节，到老挝12月2日的国庆节，老挝进入了旅游、探亲的旺季。旅游流和探亲流叠加，导致客流猛增。为应对节假日期间大客流，老中铁路有限公司提前做好预判和谋划，科学分析旅客出行需求，积极增加运力投入，重联“澜沧号”动车组，增加普速列车编组辆数，指导万象运营管理中心、车站、列车的工作人员优化站车服务措施，针对老幼病残孕重点旅客推行差异化服务，营造温馨舒适出行环境。最大限度满足旅客的出行需求。

大量旅客乘坐中老铁路出行。主办方供图

大量旅客乘坐中老铁路出行。主办方供图

截至12月3日，中老铁路开通运营迎来两周年，运输安全保持稳定，老挝段累计发送旅客374万人次；发送跨境货物超600万吨，黄金大通道效应日益凸显，为区域经济社会发展注入新活力。

(责编：曹欣悦、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部