大量旅客乘坐中老铁路出行。主办方供图

人民网曼谷12月3日电（记者孙广勇、通讯员温永华）在老挝举国人民欢庆48个国庆节之际，中老铁路开通运营2年的喜庆时刻，中老铁路客流旺盛，旅客发送量创开通运营以来的新高，12月2日单日发送旅客达10565人次。

从今年11月24日以来的塔銮节，到老挝12月2日的国庆节，老挝进入了旅游、探亲的旺季。旅游流和探亲流叠加，导致客流猛增。为应对节假日期间大客流，老中铁路有限公司提前做好预判和谋划，科学分析旅客出行需求，积极增加运力投入，重联“澜沧号”动车组，增加普速列车编组辆数，指导万象运营管理中心、车站、列车的工作人员优化站车服务措施，针对老幼病残孕重点旅客推行差异化服务，营造温馨舒适出行环境。最大限度满足旅客的出行需求。

大量旅客乘坐中老铁路出行。主办方供图

截至12月3日，中老铁路开通运营迎来两周年，运输安全保持稳定，老挝段累计发送旅客374万人次；发送跨境货物超600万吨，黄金大通道效应日益凸显，为区域经济社会发展注入新活力。

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