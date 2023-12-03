新华社广州12月3日电（记者冯歆然、张一诺）联合国副秘书长梅丽莎·弗莱明3日在广州南沙举办的第五届世界媒体峰会开幕式暨全体会议上表示，媒体合作是拉紧民心相通的纽带，是增进相互理解的黏合剂。

弗莱明是负责全球传播事务的联合国副秘书长。在视频致辞中，她说，联合国与世界媒体峰会在很多方面目标契合。助力新闻业传播准确、客观和可信的信息是联合国优先事项之一。希望与媒体机构共同努力，共迎挑战，将美好愿景付诸实践。

弗莱明祝贺新华社加入联合国可持续发展目标媒体契约，并邀请全球媒体机构积极加入。她说，该契约是各国媒体组成的一个大家庭，旨在激励全球媒体利用自身资源和影响力，倡导和支持实现联合国2030年可持续发展目标。

根据联合国官网，该契约于2018年由联合国秘书长古特雷斯发起，目前有约400家媒体机构加入。据介绍，加入该契约可以得到更多采访机会，特别是在联合国重大活动时可对重要参会者进行专访等。

2023年8月，新华社受联合国邀请正式加入契约，致力于与联合国和各国媒体一道推动实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体。

第五届世界媒体峰会于12月2日至8日在广州、昆明举行。来自世界101个国家和地区的197家主流媒体、智库、政府机构、驻华使领馆以及联合国机构和国际组织的450余名代表，围绕“提振全球信心 共促媒体发展”主题进行交流。

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