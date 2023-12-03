新华社马尼拉/东京12月3日电（记者刘锴 姜俏梅）菲律宾火山地震研究所3日将该国南部海域发生的地震震级由6.9级调高至7.4级。此次地震一度引发轻微局地海啸，并发生数百次余震，目前海啸警报已解除，暂无人员伤亡或财产损失报告。

据菲火山地震研究所更新后信息，此次地震发生于当地时间2日22时37分（北京时间22时37分），震中位于南苏里高省希纳图安镇东北约30公里处的海域，震源深度为25公里。此次地震为构造地震，菲南部和中部多地有强烈震感。

2日夜间至3日清晨，菲南部发生数百次余震，其中一些余震震级超过6级。

菲火山地震研究所2日晚发布海啸预警，“强烈建议”南苏里高省和东达沃省沿海居民立即向高处或内陆撤离。3日凌晨，菲火山地震研究所在希纳图安镇莫斯岛观测到浪高64厘米的海啸。目前，菲火山地震研究所已解除海啸警报。

受菲律宾地震影响，日本太平洋沿岸多地3日凌晨出现轻微海啸，其中伊豆诸岛八丈岛发生浪高40厘米的海啸，在鹿儿岛县、高知县、德岛县等地观测到浪高20厘米的海啸。日本气象厅3日说，当天日本太平洋沿岸还会有些许潮位变化，呼吁大家尽量不要靠近海岸。

菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发。11月17日，菲南部西达沃省附近海域发生6.8级地震，导致至少9人死亡。（参与记者：张怡晟、郭丹）

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