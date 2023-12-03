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第五届世界媒体峰会丨专访：世界媒体峰会为媒体间增进了解、加强合作提供重要舞台——访伊拉克新闻集团总裁顾问拉什克

2023年12月03日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达12月3日电 专访：世界媒体峰会为媒体间增进了解、加强合作提供重要舞台——访伊拉克新闻集团总裁顾问拉什克

　　新华社记者李军 董亚雷

　　“本届世界媒体峰会将为各国媒体交流思想、沟通意见、分享媒体领域的最新发展提供重要舞台，将加强媒体之间的合作与交流。”伊拉克新闻集团总裁顾问穆罕默德·拉什克日前在伊拉克首都巴格达接受新华社记者专访时说。

　　拉什克说，当前，多媒体与社交媒体等发展迅猛，信息传播的新平台、新形式不断涌现，官方和主流媒体可在适应新传播方式方面不断努力，提供更具竞争力的媒体内容。他认为，本届峰会将为全球媒体提供广阔的平台，探讨媒体未来发展愿景。

　　他同时提到误导公众的假新闻泛滥问题，希望能通过峰会上的沟通交流，达成提供真实、有意义的媒体内容的共识。

　　谈到伊中媒体合作发展，拉什克表示，“我们渴望与中国媒体携手合作”，本届峰会为两国媒体提供了相互借鉴学习的机会，将为伊中两国进一步加强合作创造新机遇、注入新能量。

　　他说：“中国取得了一系列发展成就，不仅造福中国人民，还让全世界人民受益。”

　　拉什克表示，今年是伊中建交65周年和“一带一路”倡议提出十周年，两国友好关系源远流长、历久弥新，双方在“一带一路”倡议下合作密切成果丰硕，希望两国关系今后在各领域、各层次不断发展。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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