人民网珠海12月2日电（记者张丽鸥）12月2日，欧美同学会第二届粤港澳大湾区论坛暨第五届留学生节在珠海市隆重开幕。

欧美同学会第二届粤港澳大湾区论坛暨第五届留学生节启动仪式。主办方供图

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼在致辞中指出，本届论坛是欧美同学会将国家发展所需与留学人员所长有机结合，共同助力粤港澳大湾区建设这一重大国家战略的工作实践，也是将粤港澳大湾区论坛与留学生节两大品牌活动优势互融、赋能升级的积极探索，必将对激励广大留学人员投身粤港澳大湾区建设、全力推进中国式现代化产生积极影响。他鼓励广大留学人员秉持突破自我、勇攀高峰的追求，心系“国家事”，肩扛“国家责”，以敢于超越前人、敢于引领时代、敢于创造世界奇迹的豪情壮志奋勇争先，争当中国式现代化的建设者。

广东省委常委、副省长王曦表示，广东当前正大力推进教育强省、科技创新强省、人才强省建设，全面推进粤港澳大湾区建设，努力在推进中国式现代化建设中走在前列。欧美同学会粤港澳大湾区论坛和珠海留学生节汇聚了众多的专家学者、留学人才和企业家，已成为助力归国留学人员创新创业的重要平台和联系团结归国留学人员的重要桥梁。

珠海市委书记、省委横琴工委书记陈勇表示，珠海始终坚持把汇聚留学人才作为人才强市建设的重要内容，深入实施“珠海英才计划”，积极参与粤港澳大湾区人才高地建设，努力成为广东省高质量发展又一重要引擎和珠江口西岸核心城市。

欧美同学会第二届粤港澳大湾区论坛暨第五届留学生节开幕式现场。主办方供图

本次活动以“留学报国·智慧湾区”为主题，紧扣“粤港澳大湾区建设”主轴，设置了主旨论坛和四个平行论坛，吸引了800多名归国留学人员、专家学者及优秀企业家参加。开幕式上，珠海市20个留学人员重点项目进行现场签约。

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